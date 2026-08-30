Đà Nẵng: Dự án Di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng chậm tiến độ

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, đơn vị vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự án "Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng" tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Trong tháng 8/2026, Ban Quản lý dự án sẽ bàn giao toàn bộ phần diện tích đã hoàn thành là 17.000m2 (đạt 90% khối lượng dự án) cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cùng các đơn vị liên quan, để chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng vào cuối tháng 9/2026 sắp tới.

Phần việc còn lại gồm 1.800m2 (10% khối lượng dự án) hiện vướng giải tỏa nhà của 2 hộ dân và một phần đất của 1 hộ dân khác, Ban Quản lý dự án dự kiến sẽ thi công hoàn thành dứt điểm trong năm 2026, sau khi được bàn giao mặt bằng sạch.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép tạm ứng kinh phí từ dự án để chi trả trước cho các hộ dân đang vướng mắc mặt bằng, giúp sớm có mặt bằng sạch để thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Về tiến độ cụ thể của dự án, đối với gói thầu Khu di tích gốc, đơn vị đã hoàn thành trùng tu, tôn tạo và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 9/4/2025 (vượt tiến độ 3 tháng).

Còn gói thầu khu phát huy giá trị di tích được khởi công ngày 2/6/2025, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào 31/10/2026 nhưng vẫn đang chưa thể thi công các hạng mục nâng cấp đường, mương thoát nước đường DH5 và 20m kè sát bờ suối (diện tích 1.800m2), nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng.

Trước đó, ngày 20/8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cơ quan, cá nhân trong việc chậm trễ hoàn thành dự án trên; khẩn trương báo cáo rà soát toàn bộ quá trình triển khai dự án, vướng mắc phát sinh, cơ quan, đơn vị, cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung mọi nguồn lực, tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các đơn vị giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng dự án trước ngày 30/8/2026.

Dự án "Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng" có tổng mức đầu tư hơn 56,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2026.

Từ năm 2017 đến ngày 30/08/2021, chủ đầu tư dự án là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, sau đó dự án được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Dự án được triển khai trên 3 phân khu/hạng mục chính; trong đó, giữ nguyên di tích gốc; tu bổ nhà thờ chính, phục dựng nhà ngang, nhà cầu; cải tạo sân vườn, lối đi bộ, mộ thân sinh cụ Huỳnh, cổng ngõ; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tưới nước và phòng chống mối mọt.

Về hạ tầng giao thông, thực hiện việc nâng cấp tuyến đường chính vào di tích dài khoảng 1.000m; nâng cấp tuyến đường DH5 phía Nam dài 300m. Khu phát huy giá trị di tích (khoảng 17.500m2) được xây mới 2 nhà vệ sinh, 2 nhà xe, bãi đỗ xe, vịnh đỗ xe; xây dựng lối đi bộ, công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, đồi chè, vườn cây Mính Viên và mương nước cảnh quan dài 230m.../.

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