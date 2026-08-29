Miss Galaxy Vietnam 2026: Một hành trình để vẻ đẹp có thêm chiều sâu

Từ những lá thư bật khóc đến trải nghiệm đơm cá, bắt gà giữa núi rừng Mộc Châu, cuộc thi mang đến hành trình khám phá văn hóa, đời sống và những điều ý nghĩa phía sau vẻ đẹp của các cô gái trẻ.

“Thoát vai” trên sân khấu, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 đã có chuỗi trải nghiệm đời sống, văn hóa và lịch sử tại Mộc Châu. Những thử thách đơm cá, bắt gà, hái chè hay những lá thư viết cho chính mình đã mở ra góc nhìn khác về các cô gái trẻ phía sau cuộc thi nhan sắc.

Chuỗi trải nghiệm ý nghĩa ngoài sân khấu

Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc tại vòng truyền hình thực tế Miss Galaxy Vietnam 2026 là khi các thí sinh được viết tâm tư, câu chuyện và mong muốn của mình khi đến với cuộc thi. Mỗi cô gái khi bước chân vào cuộc thi là một hoàn cảnh riêng. Trong đó, câu chuyện của thí sinh người Dao sinh năm 2008, khiến nhiều người xúc động.

Với mong muốn khẳng định bản thân và trở thành hình mẫu người phụ nữ năng động của thời đại mới, cô gái trẻ ấp ủ một ước mơ: truyền cảm hứng để những bạn nữ cùng quê thêm tự tin, mạnh dạn theo đuổi con đường của mình.

Gia đình khó khăn, nên khi biết con muốn dự thi, cha mẹ em không ủng hộ vì lo không có điều kiện kinh tế đồng hành. Chọn theo đuổi ước mơ đến cùng, cô gái vẫn quyết định bước lên hành trình.

Những ngày ở ngôi nhà chung, chứng kiến các thí sinh khác có gia đình, bạn bè thường xuyên động viên, cô gái Dao không tránh khỏi những phút tủi thân. Lượng bình chọn không nhiều cũng khiến hành trình của em thêm phần lặng lẽ. Tuy vậy, cô vẫn chọn cách tự động viên mình, nỗ lực qua từng thử thách với mong muốn tiến sâu hơn vào cuộc thi.

﻿ ﻿ Các thí sinh mang theo bao ước mơ, nghị lực và cả những câu chuyện chưa từng được kể khi bước chân vào cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mỗi lá thư mỗi hoàn cảnh vì thế không chỉ là một phần của chương trình truyền hình thực tế, mà qua đó các thí sinh có cơ hội hiểu hơn về gia cảnh, tính cách và những điều phía sau vẻ ngoài của nhau. Và rồi từ “đối thủ” trên sân khấu các em dần trở thành những người bạn biết lắng nghe và nâng đỡ nhau. Qua đó cũng cho thấy phía sau một cuộc thi nhan sắc là chân dung những cô gái còn rất trẻ, mang theo bao ước mơ, nghị lực và cả những câu chuyện chưa từng được kể.

Rời khỏi không gian của những bộ váy, ánh đèn và sàn diễn, các thí sinh tiếp tục được đặt vào những trải nghiệm gần với đời sống hơn tại Mộc Châu. Họ hái chè, làm kẹo lạc, khám phá cầu kính Bạch Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và thực hiện màn trình diễn trang phục dân tộc giữa những đồi chè. Không gian thiên nhiên trở thành một sàn diễn đặc biệt, nơi vẻ đẹp của con người hòa cùng cảnh sắc cao nguyên.

Các thí sinh đồng thời tham gia sáng tạo nội dung, giới thiệu cảnh quan, đặc sản và sản phẩm du lịch Mộc Châu trên không gian mạng bằng góc nhìn của thế hệ trẻ.

Ở những tập tiếp theo, thử thách được đẩy về những công việc bình dị hơn: cho dê ăn, bắt gà, bắt lợn, đơm cá… Với nhiều cô gái sinh năm 2007, 2008 vốn quen với nhịp sống hiện đại ở thành phố, đây là những trải nghiệm lần đầu đầy thử thách nhưng thú vị.

Có em còn vụng về, lúng túng nhưng sự cổ vũ của đồng đội nhanh chóng biến thử thách thành những khoảnh khắc đầy tiếng cười. Qua đó, các thí sinh không chỉ thể hiện khả năng thích ứng mà còn bộc lộ tinh thần phối hợp, sẻ chia và trách nhiệm với tập thể.

﻿﻿ Các hoạt động trải nghiệm thử thách bên ngoài sân khấu cho thí sinh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đó cũng là một trong những phẩm chất ban tổ chức hướng tới ở hình ảnh người phụ nữ thế hệ mới: bên cạnh vẻ đẹp, sự tự tin và năng động là khả năng đồng hành, kết nối và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Từ bản làng đến những trang sử

Thông tin từ ban tổ chức, hành trình tại Mộc Châu còn mở rộng với trải nghiệm văn hóa và lịch sử. Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các thí sinh diện áo dài trắng đến dâng hương tại Chùa Vặt Hồng và Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến để lắng nghe những năm tháng chiến đấu gian khổ của đoàn quân Tây Tiến trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm xưa, tìm hiểu về lịch sử thông qua hiện vật được lưu giữ và câu chuyện về sự hy sinh của thế hệ cha anh.

Trưởng Ban tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, Thạc sỹ Đàm Hương Thủy cho biết việc đưa thí sinh đến các địa chỉ lịch sử nhằm tạo nên trải nghiệm ý nghĩa, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống, hun đúc lòng biết ơn, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

“Women of The Future” là tiêu chí Miss Galaxy Vietnam 2026 hướng tới, với hình ảnh những người phụ nữ kiến tạo tương lai, sở hữu vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng với thời đại. Song, theo Trưởng Ban tổ chức, những phẩm chất ấy không tách rời các giá trị truyền thống.

﻿﻿﻿ Các hoạt động "về nguồn." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Ở bất kỳ thời đại nào, vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam với ‘công - ngôn - dung - hạnh,’ sự dịu dàng và lòng bao dung vẫn luôn là những giá trị đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong thời đại số, những giá trị ấy cần được bổ sung bằng tri thức, tư duy toàn cầu, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Người phụ nữ hiện đại không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn cần có năng lực tạo ra giá trị cho cộng đồng và góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới. Vì vậy chúng tôi tìm kiếm và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới ở Miss Galaxy Vietnam 2026,” Trưởng Ban tổ chức Đàm Hương Thủy chia sẻ.

Sau vòng truyền hình thực tế, các thí sinh sẽ tiếp tục được đào tạo, huấn luyện để hoàn thiện kỹ năng trước khi bước vào vòng chung kết. Đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La./.

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