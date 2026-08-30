Ngày hội đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường xác lập kỷ lục thế giới

Sáng 30/8, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” của mùa đầu tiên, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình “10 tỷ bước xanh – Vì Việt Nam vững bền.”

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói: “Lần thứ hai – hai chữ ấy nghe thì giản dị, nhưng với những người tổ chức chúng tôi lại rất có ý nghĩa. Bởi tổ chức một lần thì mới là một sự kiện. Tổ chức lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và tiếp nữa – nó bắt đầu thành một thói quen. Mà thói quen mới chính là thứ làm thay đổi một con người, và có thể tạo sự thay đổi cho xã hội.”

Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài – vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn. (Ảnh: BND)

Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định “Cùng Việt Nam tiến bước” là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất-tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình đồng thời đề nghị Ban Tổ chức nghiên cứu duy trì chương trình thành hoạt động thường niên, ngày càng thiết thực, hiệu quả; kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, từ sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã ghi nhận 1.774.268 tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân trực tiếp tham gia ngày hội đi bộ tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Từ nền tảng số đến những điểm đi bộ trực tiếp trên cả nước, mỗi con số là một phần của hành trình chung, cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động bắt đầu từ điều giản dị nhất: Mỗi người cùng bước thêm một bước.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường./.

'Cùng Việt Nam tiến bước 2026': Xác lập kỷ lục thế giới với '10 tỷ bước xanh' Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” chính thức trở lại với mục tiêu lập Kỷ lục Guinness thế giới “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền,” lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe và tinh thần đoàn kết.