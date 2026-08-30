Miss World 2026: Hé lộ sân khấu hoành tráng đêm chung kết bên biển Khánh Hòa

Những ngày cuối tháng Tám, Quảng trường 2/4 (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) giống như đại công trường khi ê-kíp Việt Nam gấp rút hoàn thiện sân khấu phục vụ hai hoạt động quan trọng của Miss World 2026: chương trình Dances of the World ngày 2/9 và đêm chung kết ngày 5/9.

Đại diện ban tổ chức cho hay: “Sân khấu nằm bên bờ biển, có lưng tựa biển và hướng mặt về trục đường chính. Quy mô công trình gần như kín toàn bộ Quảng trường 2/4.”

Được dựng ngay bên bờ biển, sân khấu có phần lưng hướng ra biển, mặt chính hướng về đường Trần Phú. Công trình dài hơn 110m, sâu từ 30-40m, gần như phủ kín không gian quảng trường. Quy mô này cùng vị trí đặc biệt tạo nên một diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố biển.

Thông tin từ ban tổ chức, công tác thi công bắt đầu từ ngày 20/8. Sau hơn 10 ngày làm việc liên tục, phần kết cấu chính và mặt sàn dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay, 30/8 để các thí sinh bước vào tập luyện; hệ thống kỹ thuật, trang trí và các hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện trong ngày 31/8.

Không gian khán giả được bố trí tới hơn 5.000 ghế, chưa tính fanzone và các vị trí đứng xung quanh. Hệ thống màn hình LED quy mô lớn cùng âm thanh công suất lớn, ánh sáng, laser và các thiết bị kỹ thuật được lắp đặt đồng thời, đáp ứng yêu cầu của chương trình biểu diễn ngoài trời.

Đội thi công tích cực làm việc xuyên nghỉ lễ. (Ảnh: BTC)

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, hơn 500 nhân sự được huy động, gồm các bộ phận kết cấu, cơ khí, điện, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hậu cần, an ninh và điều phối sản xuất. Các nhóm chia ca, làm việc xuyên ngày đêm, nhiều thời điểm công trường hoạt động gần như 24/24 giờ.

“Có hơn 500 nhân sự tham gia thực hiện sân khấu. Ê-kíp phải làm việc xuyên ngày đêm, tăng ca liên tục để kịp tiến độ. Công việc hoàn thiện, vận hành và tổng duyệt tiếp tục diễn ra xuyên kỳ nghỉ lễ,” đại diện ban tổ chức cho biết.

Do sân khấu nằm sát biển, quá trình thi công phải tính đến nắng, gió và độ ẩm, đồng thời kiểm tra tải trọng, đường điện, tín hiệu màn hình, âm thanh, ánh sáng trước khi vận hành đồng bộ. Các phương án dự phòng cũng được chuẩn bị cho những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức ngoài trời.

Bên cạnh khu vực dành cho khách mời, Khánh Hòa đang triển khai hoạt động phát vé miễn phí để người dân có cơ hội theo dõi trực tiếp sự kiện. Trong những ngày sân khấu dần thành hình, công trình quy mô lớn bên bờ biển cũng trở thành điểm thu hút sự chú ý của người dân và du khách khi đi qua Quảng trường 2/4.

Không chỉ là không gian phục vụ hai sự kiện của Miss World 2026, sân khấu quy mô lớn tại trung tâm Khánh Hòa còn là phép thử về năng lực thi công, điều phối và vận hành một sự kiện quốc tế trong thời gian ngắn, với sự tham gia của hàng trăm nhân sự và sự phối hợp của nhiều lực lượng tại địa phương./.

Chính diện sân khấu đang được hoàn thiện thi công. (Ảnh: BTC)

Khánh Hòa mở “cửa sổ” quảng bá điểm đến qua Miss World 2026 Đón 111 thí sinh của vòng chung kết Miss World 2026, Khánh Hòa có cơ hội đưa cảnh sắc, văn hóa và những trải nghiệm đặc trưng của vùng biển Nam Trung Bộ đến gần hơn với du khách quốc tế.