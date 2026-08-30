Huế: Cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp nước cho người dân xã Chân Mây-Lăng Cô

Liên quan đến việc hàng nghìn hộ dân xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế bị thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài, được phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh vừa qua, đến ngày 30/8, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đã cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp nước cho người dân xã này.

Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Huế, lúc 20 giờ ngày 29/8, Cụm xử lý thứ nhất, Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên đi vào hoạt động với công suất 2.000 m3/ngày đêm.

Tiếp đến, lúc 24 giờ cùng ngày, Cụm xử lý thứ hai, Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên công suất 2.000 m3/ngày đêm, cũng hoàn thành cấp nước sạch ra mạng, qua đó, đưa toàn bộ công trình Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên chính thức đi vào vận hành với tổng công suất 4.000 m3/ngày đêm, vượt tiến độ 1 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Cũng theo Công ty Cổ phần Cấp nước Huế, Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên đi vào vận hành là giải pháp quan trọng, để cải thiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt và cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp nước của người dân trên địa bàn xã Chân Mây-Lăng Cô.

“Công ty quyết tâm cao nhất để cấp nước sinh hoạt cho người dân trước Lễ Quốc khánh 2/9,” ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Huế cho biết.

Trước khi chính thức đưa nguồn nước từ hồ Thủy Yên vào mạng lưới cấp nước, toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng (nước thô, nước sạch cấp ra mạng) đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định.

Trạm xử lý nước Thủy Yên vận hành thử nghiệm, kết quả nội kiểm 30 chỉ tiêu đều đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT đồng thời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế thực hiện ngoại kiểm, các chỉ tiêu tại hiện trường đều đạt yêu cầu.

Các cán bộ và công nhân kỹ thuật của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch Thủy Yên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trước đó, do nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm nhu cầu sử dụng nước tăng cao, trong khi nguồn nước tại các khe, suối trên địa bàn thành phố Huế suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn cấp nước thô và khả năng cấp nước an toàn cho người dân.

Đặc biệt, tại khu vực xã Chân Mây-Lăng Cô cuối tháng Tám, lưu lượng nước từ Bàu Ghè và Khe Mệ chỉ còn khoảng 6.120 m3/ngày đêm, giảm 51% so với công suất khai thác được cấp phép của Nhà máy nước Chân Mây và tiếp tục có xu hướng giảm nhanh.

Dù được bổ sung khoảng 1.800 m3/ngày đêm từ mỏ đá Thừa Lưu, bơm chuyền từ Nhà máy nước Lộc An, nguồn nước vẫn không đáp ứng được nhu cầu; khả năng thiếu hụt 34%, tương đương hơn 4.000 m3/ngày đêm.

Trước diễn biến ngày càng nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt nguồn nước, ngày 24/8, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế đã chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình tại thực địa, lập phương án kỹ thuật, lên kịch bản và kế hoạch chi tiết ứng phó theo từng cấp độ suy giảm nguồn nước thô.

Công ty Cổ phần Cấp nước Huế đề xuất triển khai giải pháp khẩn cấp lắp đặt Trạm xử lý nước cơ động lấy nước từ hồ Thủy Yên và hệ thống mạng lưới gần 5km, công suất 4.000 m3/ngày đêm.

Ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đề xuất, HueWACO đã khẩn trương huy động hơn 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng toàn bộ máy móc, thiết bị cần thiết, phối hợp với các đơn vị tổ chức thi công liên tục xuyên ngày đêm trạm bơm và tuyến ống nước thô; cụm xử lý, tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước sạch./.

Sớm đưa nước sạch trở lại cho người dân xã Chân Mây-Lăng Cô Liên quan đến việc hàng nghìn hộ dân xã Chân Mây-Lăng Cô bị thiếu nước sinh hoạt, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế đang khẩn trương lắp đặt hệ thống xử lý nước, trạm tăng áp và đường ống cấp nước.