Tây Ninh xây dựng thế trận lòng dân từ công tác dân tộc, tôn giáo

Từ những căn nhà được sửa chữa, công trình văn hóa, thể thao được xây dựng đến các buổi gặp gỡ, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đang từng bước đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo.

Các hoạt động không chỉ góp phần chăm lo đời sống nhân dân mà còn tạo sự gắn bó, đồng thuận, củng cố thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

Gắn kết với đồng bào từ những việc làm thiết thực

Tây Ninh có 17 dân tộc thiểu số với gần 37.000 người và 11 tôn giáo hoạt động hợp pháp. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo có truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về đời sống. Do đó, nhu cầu hỗ trợ sinh kế, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận thông tin là những vấn đề cần được quan tâm, giải quyết từ cơ sở.

Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2019-2025, hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

Theo Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, mục tiêu của mô hình không chỉ là thực hiện công tác dân vận mà còn tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với đồng bào dân tộc, tôn giáo; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phối hợp chăm lo đời sống và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong quá trình triển khai, các hoạt động được thực hiện theo hướng bám sát địa bàn, kết hợp công tác dân vận với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 203 buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng và những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, thu hút gần 6.200 lượt người tham gia.

Đồng thời, lực lượng vũ trang phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp và các nhà tài trợ xây dựng, sửa chữa 19 căn nhà tình nghĩa quân-dân, nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; xây tặng 11 công trình văn hóa, thể dục, thể thao phục vụ cộng đồng.

Giữa khu chợ biên giới, Đại úy Phạm Việt Tiến, Chính trị viên, phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh), kiên nhẫn giải thích cho người dân những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Cùng với hỗ trợ cây giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, lực lượng vũ trang tổ chức 78 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho gần 16.100 lượt người dân, tổng kinh phí gần 12,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc phát huy vai trò của già làng, người có uy tín cũng được chú trọng. Có 835 lượt đại biểu là già làng, người có uy tín tiêu biểu được bồi dưỡng, phổ biến kiến thức, kết hợp tham quan các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và các di tích lịch sử.

Lực lượng vũ trang đã tổ chức 215 buổi phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh, thu hút gần 24.700 lượt đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Qua đó, người có uy tín có thêm kiến thức, điều kiện để tuyên truyền, vận động đồng bào, trở thành cầu nối giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với cộng đồng dân cư.

Đối với đồng bào tôn giáo, hoạt động dân vận được triển khai theo hướng gần gũi, thiết thực, tôn trọng và đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tuyên truyền pháp luật tại tuyến biên giới, vùng đồng bào tôn giáo; hỗ trợ 11 cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp, đúng tôn chỉ, mục đích; tổ chức 89 đoàn thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự nhân dịp lễ, Tết với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang còn phối hợp xây dựng, trao tặng 26 công trình văn hóa, thể dục, thể thao cho các cơ sở tôn giáo; xây dựng, trao tặng 52 căn nhà nghĩa tình quân-dân, nhà đại đoàn kết cho đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 4,2 tỷ đồng.

Theo ông Haji Chàm Min, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh, một bộ phận đồng bào Hồi giáo còn khó khăn. Việc được hỗ trợ nhà ở, quà và các công trình phục vụ cộng đồng giúp người dân ổn định cuộc sống; đồng thời nâng cao nhận thức, tăng sự gắn bó giữa cộng đồng với chính quyền và lực lượng vũ trang.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho rằng, những công trình giao thông, nhà ở dù không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Quan trọng hơn, quá trình phối hợp xây dựng công trình, chăm lo cộng đồng tạo điều kiện để tăng ni, phật tử và lực lượng vũ trang tiếp xúc, hiểu nhau hơn, cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, sự phối hợp cũng gắn với việc chăm lo đời sống chức sắc, chức việc, tín đồ và vận động đồng bào thực hiện trách nhiệm với địa phương, đất nước.

Phối sư Thượng Minh Thanh, Tổng Quản Văn phòng Thượng Chánh phối sư Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, cho biết Hội thánh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng; đồng thời vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, nâng cao nhận thức, vận động con em thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết, thương yêu nhau là nền tảng để tín đồ Cao Đài cùng tham gia xây dựng địa phương.

Củng cố niềm tin, xây dựng “thế trận lòng dân” từ cơ sở

Theo ông Nguyễn Văn Mưng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, thông qua các hoạt động phối hợp, đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, với phương châm sát dân, gần dân.

Đại úy Phạm Việt Tiến cùng đồng đội kiểm tra thông tin qua “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm,” kịp thời tiếp nhận, phân loại và phối hợp xử lý những phản ánh của người dân về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Hiệu quả của mô hình còn thể hiện ở việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn 2019-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ sở tôn giáo tổ chức 39 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc, người theo đạo với gần 4.100 lượt người tham gia; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và giữ gìn an ninh, trật tự.

Mối quan hệ phối hợp càng được thể hiện rõ trong thời điểm dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo và các nhà hảo tâm vận động kinh phí, lương thực, thực phẩm hỗ trợ các khu vực cách ly và người dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 71 tỷ đồng.

Trong hoàn cảnh khó khăn, sự chung tay của lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo và nhân dân đã phát huy tinh thần tương trợ, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng.

Từ thực tiễn đó có thể thấy, “thế trận lòng dân” bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của đời sống. Một căn nhà giúp hộ khó khăn ổn định cuộc sống; một công trình tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng; một đợt khám bệnh, cấp thuốc giúp người dân được chăm sóc tốt hơn; một lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm.

Qua những hoạt động này, lực lượng vũ trang có thêm điều kiện gần dân, hiểu dân. Đồng thời, người dân hiểu hơn về cán bộ, chiến sĩ và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín cũng có thêm điều kiện phát huy vai trò cầu nối, tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng tham gia xây dựng địa phương.

Theo Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, đồng thời huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức tôn giáo, người có uy tín, doanh nghiệp và nhân dân.

Trọng tâm là tiếp tục đưa hoạt động về sát cơ sở, ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn khó khăn; gắn công tác dân vận với an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu vực phòng thủ.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang Tây Ninh tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, già làng, trưởng thôn, người có uy tín; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo am hiểu phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào.

Từ những việc làm cụ thể, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức tôn giáo, người có uy tín và nhân dân đang tạo thêm những cầu nối ở cơ sở.

Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe, những khó khăn chính đáng được quan tâm giải quyết và vai trò của các lực lượng nòng cốt trong cộng đồng được phát huy, niềm tin được bồi đắp, đồng thuận xã hội được củng cố. Đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở./.

Đưa ánh sáng đến các tuyến đường tuần tra biên giới Tây Ninh Ngày 25/8, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ tiếp nhận hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân dọc tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn, góp phần nâng cao an ninh, cải thiện đời sống người dân.