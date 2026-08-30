Phát huy bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân.

Chủ động nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên

Sức mạnh của Hội Cựu chiến binh Việt Nam thể hiện trước hết ở đội ngũ hơn 3 triệu hội viên, trong đó khoảng 1,6 triệu cựu quân nhân đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành trong môi trường quân đội. Hầu hết các hội viên đều là những tấm gương về lòng yêu nước, giữ vững niềm tin, sự trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Để vận hành hiệu quả, hệ thống tổ chức Hội Cựu chiến binh đã được kiện toàn chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương với 3.876 tổ chức cơ sở. Đặc biệt, Hội thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35; căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 35 Trung ương, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cấp hội triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng, quốc phòng-an ninh được củng cố, đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển, hội nhập và trước các hoạt động chống phá. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề mới phát sinh.

Trong 2 năm qua, Hội đã tổ chức tập huấn cho 200 cán bộ toàn quốc về nghiệp vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên viết hơn 5.500 bài tham gia các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35 các cấp duy trì tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác trên cả hai mặt trận “xây” và “chống”; chủ động kịp thời đấu tranh với thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Công tác quản lý, duy trì, phát triển các trang, nhóm trên mạng xã hội được các cấp Hội triển khai đúng quy định. Ban Chỉ đạo 35, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên, từ đó kịp thời đưa ra định hướng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ được thể hiện qua các bài viết hay hoạt động đấu tranh trên không gian mạng mà còn bắt đầu từ việc mỗi cán bộ, hội viên giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò nêu gương trong đời sống xã hội.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Các hoạt động báo công, giáo dục truyền thống, giao lưu điển hình tiên tiến được tổ chức tại nhiều địa phương, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và ý thức tiếp tục cống hiến của cán bộ, hội viên.

Đổi mới công tác tư tưởng, củng cố “thế trận lòng dân”

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, thích ứng với sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, truyền thông số. Trọng tâm là quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Hội, gắn việc học tập với triển khai trong thực tiễn.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hội thường xuyên nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và định hướng dư luận trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Công tác tư tưởng cũng cần gắn chặt hơn với việc chăm lo đời sống hội viên và nhân dân.

Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoạt động an sinh xã hội góp phần củng cố “thế trận lòng dân”. Khi đời sống được cải thiện, niềm tin và sự đồng thuận xã hội được củng cố, hiệu quả đấu tranh với các luận điệu kích động, chia rẽ cũng được nâng lên.

Cùng với đó, Hội tiếp tục kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao khả năng nhận diện, xử lý và phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng. Việc ứng dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đặt ra yêu cầu mới về phương thức tuyên truyền và đấu tranh, đòi hỏi lực lượng nòng cốt phải chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam cho rằng trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các cấp Hội, hội viên cần làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, từ đó tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo 35 các cấp giải quyết, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng.

Hội tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là nâng cao nhận thức cho hội viên về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp hội viên hiểu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng những chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của họ. Khi có tình huống xảy ra trên địa bàn dân cư, cần làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương kịp thời xử lý.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, các cấp hội cần chú trọng nắm tình hình dư luận xã hội, chủ động tiếp nhận, tổng hợp các nguồn thông tin lan truyền tại cơ sở để phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu sai trái, góp phần phát huy dân chủ, tạo điều kiện để người dân bày tỏ quan điểm, chính kiến đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Việc nắm bắt dư luận cũng giúp các cấp hội phản ánh, kiến nghị điều chỉnh một số chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tế; kiên quyết loại trừ thông tin bịa đặt, không chính xác; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý những thông tin sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Các tổ chức hội cũng cần kết nối lực lượng xung kích ở cơ sở để tạo thành thế trận vững chắc, có tính tổ chức, kỷ luật trong việc phòng chống, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; chủ động xây dựng lực lượng nòng cốt, có năng lực, trình độ đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của các tổ, các cộng tác viên trong phát hiện, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát huy tâm huyết, bản lĩnh và sự từng trải, các cựu chiến binh tiếp tục góp sức giáo dục truyền thống, bồi đắp chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm sống, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ tiếp bước, cống hiến cho quê hương, đất nước./.

Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân.