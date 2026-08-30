Nâng cao sức chiến đấu của Đảng từ quy định những điều đảng viên không được làm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” Tỉnh ủy An Giang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “những điều đảng viên không được làm,” nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của đảng viên, giữ vững kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, đưa Quy định số 207-QĐ/TW vào thực tiễn cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành nhấn mạnh, Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất Quy định số 207-QĐ/TW, Kế hoạch số 05-KH/TW, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Trung ương về “những điều đảng viên không được làm” trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh ủy xác định việc chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng là cốt lõi để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu hàng đầu của Đảng bộ tỉnh là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất các quy định này, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, Tỉnh ủy An Giang siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, quyết tâm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, bảo vệ uy tín của Đảng.

Phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy An Giang là sự nghiêm túc, đồng bộ và thường xuyên. Việc triển khai phải gắn kết chặt chẽ với công tác tự phê bình và phê bình. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải lấy tự phê bình làm vũ khí sắc bén, thường xuyên “tự soi, tự sửa,” tự kiểm tra và giám sát. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời những trường hợp vi phạm quy định, nhất là cán bộ chủ chốt; bảo vệ, khuyến khích những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ cống hiến.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “những điều đảng viên không được làm,” Tỉnh ủy đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mang tính đột phá và ứng dụng thực tiễn cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái thông tin, trước hết là đổi mới công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Các cấp ủy đẩy mạnh quán triệt sâu sắc nội dung Quy định số 207-QĐ/TW; chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai kết quả kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên có khuyết điểm nhằm răn đe, giáo dục; đồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả trong công tác.

Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đồng bộ với Trung ương, đưa việc thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW vào sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ. Kết quả thực hiện quy định này được xác định là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, đồng thời là cơ sở quan trọng cho công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ.

Mặt khác, Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số toàn diện trong công tác quản lý đảng viên và kiểm tra, giám sát. Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên liên thông, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Chuyển đổi phương thức sang “kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu” để chủ động phát hiện, cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Cùng với đó, các cấp ủy tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời nhận diện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách để tham mưu cấp có thẩm quyền rà soát, bổ sung, bịt kín các kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, Tỉnh ủy An Giang tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Sự phối hợp đồng bộ này bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xem xét, xử lý công bằng, khách quan, minh bạch, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xem xét rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, đặc biệt là người đứng đầu.

Để gánh vác nhiệm vụ nặng nề đó, An Giang chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng, nhất là ở cấp cơ sở. Tỉnh quyết tâm xây dựng lực lượng kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm,” gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống và tận tụy với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh ủy An Giang đặc biệt đề cao sức mạnh giám sát từ bên ngoài, yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy tối đa vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại địa bàn cư trú và nơi công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chi tiết hóa nhiệm vụ và thời gian hoàn thành đối với từng cá nhân, đơn vị. Đối với các Ủy viên Ban Thường vụ và Tỉnh ủy viên, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW tại địa bàn, cơ quan được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm trước Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giám sát việc chấp hành quy định của cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy An Giang giao Ủy ban Kiểm tra giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc; chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tỉnh ủy An Giang quyết tâm thực hiện hiệu quả, đưa Quy định số 207-QĐ/TW đi vào chiều sâu cuộc sống; siết chặt kỷ cương không chỉ góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, bảo vệ cán bộ chân chính mà còn tạo động lực củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân, thúc đẩy An Giang phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới./.

Hướng dẫn thực hiện Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm Ngày 28/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW).