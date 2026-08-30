Người có uy tín - cầu nối đưa pháp luật đi vào cuộc sống

Mảnh đất vùng biên Quảng Trực (Lâm Đồng) đang tiếp tục thay da đổi thịt và khoác lên mình một diện mạo mới.

Thành quả này là nhờ sự ưu tiên nguồn lực của Trung ương và địa phương, sự chung sức, chung lòng của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn xã; đặc biệt là vai trò nêu gương cũng như tấm lòng vì cộng đồng của các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiến đất xây nhà văn hóa

Năm nay 71 tuổi, ông Điểu Sranh là một trong những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng và là tấm gương tuổi cao, gương sáng điển hình của bon Bu Nung (xã Quảng Trực). Đây là vùng đất phên giậu của Tổ quốc.

Ông Điểu Sranh chia sẻ mình sinh ra và lớn lên ở bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực, gần biên giới Campuchia. Sau khi lập gia đình, ông chuyển về bon Bu Nung và gắn bó với nơi này gần 50 năm nay.

Theo ông Điểu Sranh, đồng bào người M’Nông trong bon Bu Nung đều chăm chỉ làm ăn. Đời sống của bà con ngày càng được cải thiện.

Năm nay đã hơn 70 tuổi, ông Điểu Sranh, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn khỏe mạnh, rắn rỏi và là điểm tựa của bà con bon Bu Nung, xã Quảng Trực. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Bon Bu Nung nằm cách Quốc lộ 14C khoảng 500m, cách trung tâm xã Quảng Trực hơn 1km và cách trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng 250km. Địa phương có hệ thống giao thông, đường điện và cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của bà con.

Trước đây, đời sống đồng bào gặp nhiều khó khăn do điều kiện đi lại, cơ sở hạ tầng hạn chế, phong tục, tập quán canh tác của không phù hợp với các loại cây công nghiệp có giá trị cao như càphê, hồ tiêu...

“Trồng càphê, trồng tiêu cần có cán bộ khuyến nông hướng dẫn và Nhà nước hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Bà con vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thêm nữa, hơn 10 năm nay, cây mắc ca được Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực đưa vào trồng khá phổ biến. Cây này không phải chăm sóc nhiều nêu phù hợp với tập quán của bà con. Nhờ đó, thu nhập của người dân ngày càng ổn định để vươn lên thoát nghèo,” ông Điểu Sranh chia sẻ thêm.

Phát huy vai trò nêu gương và tinh thần vì cộng đồng, năm 2023, gia đình ông Điểu Sranh đã hiến tặng đất để Nhà nước xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bon Bu Nung.

Công trình được hoàn thành vào năm 2024. Nhà văn hóa Bon hoàn thành đã giúp bà con có thêm một không gian sinh hoạt văn hóa; đồng thời địa phương hoàn thành một tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, vừa được bàn giao và đưa vào sử dụng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, ông Điểu Sranh là một tấm gương tuổi cao gương sáng của bon Bu Nung nói riêng, xã Quảng Trực nói chung.

Tháng 9/2024, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực đã gửi thư cám ơn ông Điểu Sranh và gia đình về đóng góp thiết thực, kịp thời cho địa phương khi đã hiến tặng hơn 1.200m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp xây dựng công trình nhà văn hóa Bon.

Tháng 6/2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) đã tặng bằng khen cho gia đình ông Điểu Sranh do có những thành tích xuất sắc trong công tác và các hoạt động vì cộng đồng.

Gần 20 năm giữ rừng nơi phên dậu tổ quốc

Ông Điểu Ká (trú Bon Bu Prăng 1A, xã Quảng Trực) cũng là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. Ông vừa gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vừa đi đầu trong tuyên truyền, vận động bà con với quan điểm xuyên suốt: Nhà nước làm là cho mình, tốt cho nhà mình, Bon mình.

Ông Điểu Ká (61 tuổi) đã có gần 20 năm nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới (tỉnh Lâm Đồng). Tổ của ông được giao khoán hơn 110ha rừng phòng hộ. Đây là khu vực biên giới với địa hình đồi dốc, hiểm trở, đi lại rất khó khăn.

“Nhiều năm nay, tổ của tôi chia làm nhiều nhóm và thay nhau đi tuần tra, phối hợp với chủ rừng thực hiện quản lý, bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Vào mùa khô, tổ thực hiện thêm các nhiệm vụ liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý người ra, vào rừng, sử dụng lửa trong rừng,” ông Điểu Ká tâm sự.

Ông Điểu Ká, 62 tuổi, bon Bu Prăng 1A, xã Quảng Trực là người có uy tín của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Khu vực tổ nhận giao khoán quản lý được quy hoạch là rừng phòng hộ và có vai trò quan trọng trong gìn giữ nguồn nước, phòng, chống thiên tai, sạt lở đất cũng như ý nghĩa lớn về quốc phòng-an ninh tại khu vực biên giới. Gia đình ông Điểu Ká và hầu hết các hộ nhận khoán trong tổ đều sinh ra, lớn lên và nhiều đời gắn bó với mảnh đất nơi phên giậu Tổ quốc này.

Ông Điểu Ká cho biết nhờ đó mà cả tổ đều thông thạo đường đi lối lại. Để đi hết ranh giới khu vực được giao quản lý có khi phải đi bộ cả buổi. Anh em đi xuyên rừng, ở lại đêm trong rừng để phối hợp quản lý, bảo vệ rừng. Công việc này vừa gần gũi, vừa gắn bó với văn hóa sống hài hóa, dựa vào rừng của bà con người M’Nông vừa mang lại thu nhập ổn định mỗi năm (khoảng 7-8 triệu đồng/hộ). Công việc giúp bà con có thêm rau rừng, quả rừng, măng rừng để cải thiện bữa ăn...

Theo ông Đỗ Thành Tâm, Phó Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới, tổ quản lý, bảo vệ rừng do ông Điểu Ká làm tổ trưởng đã gắn bó với công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng của đơn vị từ năm 2007 (trước năm 2025 là Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ). Đây cũng là tổ có thành tích ấn tượng khi từ trước tới nay chưa để xảy ra vụ phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng trong khu vực được giao quản lý, bảo vệ.

“Bản thân ông Điểu Ká rất thông thạo địa hình và gương mẫu, trách nhiệm trong bảo vệ rừng và đã trở thành hạt nhân của cả tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị chủ rừng rất yên tâm khi giao rừng và phối hợp quản lý, bảo vệ rừng với bà con,” ông Đỗ Thành Tâm cho biết.

Bon Bu Prăng 1A hiện có hơn 150 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu; đa số là người M’Nông. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa... tại Bu Prăng 1A đều được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng các nhu cầu của người dân.

Ông Điểu Ká cho biết có nhiều hạng mục, dự án hạ tầng trong bon có sự đóng góp của bà con, từ ngày công lao động cho đến việc hiến đất, hiến cây cối, tường rào... “Con đường trước nhà mình được Nhà nước mở rộng từ năm 2020. Đường đi qua đất nhà ai thì nhà đó đều đồng lòng hiến đất, dỡ bỏ hàng rào, cây cối... để hỗ trợ. Tôi vận động, giải thích và bà con hiểu, đồng lòng, ủng hộ chủ trương chung.”

Theo ông Điểu Ká, quan điểm xuyên suốt trong qua trình vận động bà con là phải giải thích cho họ hiểu sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Từ đó, bà con có các điều kiện thuận lợi nhất để làm ăn kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Quảng Trực là một trong năm xã biên giới đất liền của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích rộng (gần 56.000ha) với gần 3.200 hộ dân, trong đó có hơn 45% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch chung xã Quảng Trực được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành vào cuối tháng 6/2026, xã là đơn vị hành chính đặc thù mang tầm chiến lược và được xác định là trung tâm giao thương trên hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Lâm Đồng./.

Chính sách cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghị định số 307/2026/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ, khen thưởng và tôn vinh người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

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