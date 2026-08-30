Hà Tĩnh: Trao Huân chương Độc lập tặng 2 gia đình có con độc nhất là liệt sỹ

Ngày 30/8, tại xã Lộc Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng 2 gia đình có con độc nhất là liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1254/QĐ-CTN ngày 4/8/2026 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 gia đình thuộc tỉnh Hà Tĩnh có liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hai gia đình được vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý gồm gia đình: ông Đào Liện và bà Phan Thị Nguyệt; ông Đào Luyện và bà Lê Thị Nuôi, ở tại làng Xuân Khánh, xã Thạch Bằng, huyện Thạch Hà, nay thuộc thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Hà Nguyễn Việt Cường ôn lại những cống hiến, hy sinh đặc biệt của các thế hệ trong hai gia đình.

Gia đình ông Đào Liện và bà Phan Thị Nguyệt chỉ có một người con duy nhất là ông Đào Luyện. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, ông Đào Luyện tích cực tham gia Đội Tự vệ đỏ, đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến, tham gia phá kho thóc chia cho dân nghèo.

Bị thực dân Pháp bắt, tra tấn, ông Đào Luyện vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết không khai báo, không phản bội đồng chí, đồng đội. Người thanh niên cách mạng đã anh dũng hy sinh tại Nhà tù Cầu Đông-Hà Tĩnh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau khi chồng hy sinh năm 1931, bà Lê Thị Nuôi một mình nuôi người con duy nhất là ông Đào Thước khôn lớn. Tiếp nối truyền thống cách mạng của cha, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra, ông Đào Thước tình nguyện lên đường ra mặt trận khi tuổi đời còn trẻ, chưa lập gia đình.

Ông Đào Thước hy sinh trong Chiến dịch Thượng Lào năm 1954. Đến nay, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy.

Hai thế hệ trong một gia đình, người cha hy sinh trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, người con tiếp bước cha, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sự hy sinh ấy là mất mát lớn lao của mỗi gia đình, đồng thời góp phần làm nên truyền thống kiên cường, bất khuất của quê hương Hà Tĩnh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh đặc biệt ấy, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho hai người mẹ là bà Phan Thị Nguyệt và bà Lê Thị Nuôi.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các đại biểu đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại diện hai gia đình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với những gia đình có nhiều hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa," chăm lo người có công và thân nhân liệt sỹ là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý lâu dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công; chủ động nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ các gia đình còn khó khăn; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," nhất là đối với thế hệ trẻ.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần biến lòng biết ơn thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; để những hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ tiếp tục được nối dài bằng những thành quả trong thời bình./.

Quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Tính đến ngày 26/8, đã tìm kiếm, quy tập được 917 hài cốt liệt sỹ tại các địa phương trong nước; đã lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 159.370 mộ liệt sỹ, đạt 74,9% tiến độ.