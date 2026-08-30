Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Nghĩa Giang

Ngày 30/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Giang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn.

Dự lễ có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng; Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo thông tin từ nhân chứng, khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin, khoanh vùng các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sỹ để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Ngày 20/8, tại khu vực hai hầm trú ẩn ở Gò Tràm, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sỹ cùng các di vật gồm nút áo, cây bút, muỗng và dép cao su.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 24/8, tại vị trí cách các hầm trú ẩn khoảng 300 m, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sỹ. Đến ngày 27/8, một hài cốt liệt sỹ tiếp tục được tìm thấy.

Sau nhiều ngày khảo sát, đào tìm và mở rộng khu vực, lực lượng chức năng đã quy tập tổng cộng 5 hài cốt liệt sỹ cùng một số di vật liên quan.

Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sỹ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thôn An Hội Bắc 1 theo nghi thức trang trọng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Giang Nguyễn Tấn Lực nhấn mạnh, trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, ngoài phối hợp tổ chức khai quật, lấy mẫu của 540 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại 3 nghĩa trang trên địa bàn.

Xã Nghĩa Giang cũng đã nỗ lực tìm kiếm, xác định các khu vực có hài cốt liệt sỹ từ nguồn nhân chứng. Việc tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc./.

Phát hiện di vật mang tên liệt sỹ Trần Văn Thanh trong quá trình lấy mẫu ADN Tại mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví da được lưu giữ cùng hài cốt liệt sỹ.Trên giấy tờ thể hiện tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê quán Quảng Nam.