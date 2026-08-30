Xã hội

Đắk Lắk: Tàu cá bị chìm ngoài khơi, 4 ngư dân được cứu kịp thời

Theo ông Trần Hữu Lý, trong lúc đang hoạt động cách bờ khoảng 5 hải lý, ông phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS (dài 18,1m, công suất 740 CV) gặp nạn trên biển, trên tàu có 4 ngư dân.

Hoài Thu
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam thăm hỏi, chăm sóc ngư dân gặp nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam thăm hỏi, chăm sóc ngư dân gặp nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng và ngư dân ứng cứu thành công 4 thuyền viên trên một tàu cá bị chìm trên biển.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam nhận được tin báo của ông Trần Hữu Lý (sinh năm 1977, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-62047-TS.

Theo ông Lý, trong lúc đang hoạt động cách bờ khoảng 5 hải lý, ông phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS (dài 18,1m, công suất 740 CV) gặp nạn trên biển.

Trên tàu có 4 ngư dân, do ông Nguyễn Tổng Trần (sinh năm 1975, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã lập tức huy động 4 tàu cá (PY-62047-TS của ông Trần Hữu Lý, PY-95627-TS của ông Đặng Ân, ĐL-31711-TS của ông Đặng Văn Kha, cùng trú tại khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk và tàu BĐ-99132-TS của ông Huỳnh Ninh, trú tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn khẩn trương đến hỗ trợ.

Đến khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, tàu cá PY-62047-TS đã tiếp cận hiện trường và cứu vớt được 4 ngư dân gồm ông Nguyễn Tổng Trần, ông Tôn Văn Thảo (sinh năm 1981), ông Phạm Ngọc Đông (sinh năm 1988), cùng trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Văn Hành (sinh năm 1986, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Hiện sức khỏe của các ngư dân cơ bản ổn định.

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp nhận, bố trí nơi ăn nghỉ, thăm khám sức khỏe và chăm sóc y tế cho các ngư dân khi vào bờ.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình, vận động 2 tàu cá BĐ-97869-TS do ông Lê Xuân Tâm (sinh năm 1993, trú tỉnh Gia Lai làm thuyền trưởng) và PY-95627-TS do ông Đặng Ân (sinh năm 1969, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) làm thuyền trưởng hỗ trợ lai dắt tàu cá BĐ-95831-TS vào cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân, do thời tiết xấu nên không thể cập cảng Phú Lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk #Tàu cá bị chìm Đắk Lắk
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