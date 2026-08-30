Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Nepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ

Tính đến 11 giờ 30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.

Hiện tại, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.

Theo số liệu cụ thể từ Cơ quan Giảm nhẹ rủi ro và Quản lý thiên tai quốc gia Nepal, quốc gia này ghi nhận ít nhất 734 người thiệt mạng và 2.498 người mất tích tại khu vực gần biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cũng xác nhận có 16 người tử vong và 546 người mất tích tại Khu tự trị Tây Tạng.

Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn, Nepal đã điều chỉnh chính sách tiếp nhận hỗ trợ từ nước ngoài, cho phép một số quốc gia cử chuyên gia và kỹ thuật viên tới hỗ trợ những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao như cứu người mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện, xét nghiệm ADN và giám định pháp y.

Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal khẳng định Kathmandu không từ chối viện trợ quốc tế, mà việc triển khai nhân lực và thiết bị nước ngoài được thực hiện trên cơ sở nhu cầu cụ thể do các cơ quan an ninh Nepal xác định.

Hiện một đội cứu hộ đường hầm của Ấn Độ đã tới Nepal, trong khi hai đội tìm kiếm, cứu nạn của Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai.

Địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá tiếp tục cản trở đáng kể công tác cứu nạn. Nhiều tuyến đường cùng khoảng 40 cây cầu đã bị phá hủy, khiến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gần như bị cô lập.

Trực thăng là phương tiện chủ yếu để tiếp cận những nơi này, song địa hình núi dốc, hẻm núi hẹp và thời tiết thất thường khiến việc sử dụng trực thăng cỡ lớn cũng như đưa thiết bị hạng nặng tới hiện trường gặp nhiều trở ngại.

Trong khi đó, việc bảo quản và xác định danh tính các thi thể đang trở thành vấn đề cấp bách. Ngoại trưởng Khanal cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể.

Nepal cũng đề nghị hỗ trợ thiết bị bay không người lái vận tải hạng nặng để đưa lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm tới những cộng đồng miền núi đang bị cô lập, nơi việc tiếp cận bằng đường bộ gần như không thể.

Trận lũ quét và sạt lở ngày 26/8 đã tàn phá nghiêm trọng các khu dân cư dọc sông Bhotekoshi và Trishuli, cuốn trôi nhà cửa, cầu đường và làm hư hại nhiều công trình thủy điện./.

Lũ quét ở Nepal-Trung Quốc: Không có công dân Việt Nam trong danh sách mất tích Trung Quốc xác định hơn 260 người nước ngoài mất tích sau lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, không có công dân Việt Nam trong danh sách.

​