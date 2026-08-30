Lũ quét ở Nepal-Trung Quốc: Sạt lở đất mới tạo thành hồ chắn dòng tại Cát Long

​

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý, ứng phó khẩn cấp của nước này cho biết, một vụ sạt lở đất mới đã xảy ra vào tối 29/8 tại khu vực hạ lưu của một hồ chắn dòng ở huyện Cát Long (Gyirong), thành phố Shigatse, Khu tự trị Tây Tạng, tạo nên một đập chắn và hồ chứa mới.

Vụ sạt lở này được phát hiện bởi các thiết bị bay không người lái (drone) trinh sát do đội ứng phó khẩn cấp (dưới sự điều phối của Bộ) triển khai. Đập chắn mới hình thành nằm cách hồ chắn dòng hiện có khoảng 2,8 km về phía hạ lưu.

Bộ trên đã nhanh chóng huy động các chuyên gia đánh giá tình hình và duy trì việc giám sát liên tục bằng máy bay không người lái đối với hồ này cùng các khu vực lân cận.

Đồng thời, Bộ cũng đang tiến hành tham vấn và đánh giá rủi ro để hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai.

Bộ Quản lý, ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đang làm việc gần cửa khẩu biên giới Cát Long đã được di dời đến các địa điểm an toàn.

Diễn biến mới nhất này xảy ra sau một trận lũ bùn đá ở phía biên giới thuộc Nepal vào sáng 26/8 gây thương vong lớn và khiến nhiều người mất tích tại cửa khẩu Cát Long, huyện Cát Long.

Theo chính quyền địa phương, 2.141 nhân sự thuộc Quân Giải phóng Nhân dân, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, các đội cứu hỏa và cứu hộ tổng hợp quốc gia, lực lượng biên phòng và cơ quan công an của Trung Quốc đã được huy động cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai theo cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không để tiếp cận khu vực tâm điểm thiên tai, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ các điều kiện địa chất, thủy văn và điều chỉnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp cho phù hợp.

Cũng trong ngày 30/8, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc (CIDCA) cho biết đã triển khai gói hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nepal, gồm hỗ trợ tiền mặt và viện trợ nhân đạo, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho vùng thảm họa.

Hiện hàng viện trợ của phía Trung Quốc đã được chuyển tới Kathmandu. Phía Trung Quốc đồng thời cũng chia sẻ các thông tin quan trọng như hình ảnh, vệ tinh và dữ liệu thủy văn về vùng thiên tai nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ.

Liên quan đến nỗ lực giải cứu 100 người bị mắc kẹt trong đường hầm thuộc Dự án Thủy điện Trishuli 3A ở Rasuwa, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết quân đội nước này đã đặt một đường ống dẫn khí vào bên trong. Tuy nhiên các nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn do mưa suốt đêm và nước sông dâng cao.

Ấn Độ, nước vốn có kinh nghiệm trong xử lý các vụ mắc kẹt tương tự, đã cử đội chuyên gia gồm 11 người, trong khi Trung Quốc cử 9 chuyên gia tới hỗ trợ giải cứu.

Những người bị mắc kẹt này nằm trong số 933 công nhân mất tích trong các dự án thủy điện trên các con sông bị lũ quét do lở sông băng sáng 26/8.

Trước đó, quân đội Nepal đã giải cứu được 350 người từ hiện trường trong điều kiện "vô cùng nguy hiểm."

Tính đến 15h00 ngày 30/8, theo giờ Việt Nam, có 750 nạn nhân thiệt mạng, trong khi tổng số người mất tích trong vụ lũ quét ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc là hơn 3.000 người.

Cụ thể, số liệu của phía Nepal cho biết có 2.498 người mất tích, trong đó có nhiều người nước ngoài, và 734 người thiệt mạng.

Về phần mình, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) cho biết có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích, trong đó có 261 công dân nước ngoài./.

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Nepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.

​

​