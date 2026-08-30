Thời tiết cực đoan phủ bóng nhiều khu vực từ châu Âu đến châu Mỹ

Khoảng nửa tháng sau khi bùng phát, vụ cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Bỉ Hautes Fagnes, tỉnh Liège, miền Đông nước này, vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tình hình đặc biệt phức tạp ở phía Bắc và phía Đông, nơi gió Tây Nam mạnh tạo điều kiện cho lửa bùng phát trở lại và lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, vụ cháy bùng phát ngày 14/8 đã thiêu rụi hơn 3.366 ha thảm thực vật, buộc Bỉ huy động hỗ trợ từ Đức. Từ ngày 28/8, cảnh sát Đức điều một trực thăng tham gia chữa cháy, trong khi hàng chục lính cứu hỏa cùng 5 xe chuyên dụng được triển khai theo cơ chế hợp tác xuyên biên giới Euroregion Meuse-Rhin (Emric).

Lực lượng ứng phó còn sử dụng xe chữa cháy “Super FireFighting” trọng tải 40 tấn. Khoảng 80 người vẫn túc trực tại hiện trường mỗi ngày vào cuối tuần.

Giới chức tiếp tục cấm phương tiện dân sự lưu thông trên quốc lộ N68 ít nhất đến ngày 2/9 để phục vụ chữa cháy và tiếp tế. Dù lực lượng ứng phó đã giảm so với đỉnh điểm, chính quyền tỉnh Liège nhấn mạnh cần duy trì cảnh giác, nhất là tại phía Bắc và phía Đông.

Trong khi đó, nắng nóng nghiêm trọng tại châu Âu tiếp tục gây hậu quả lớn. Nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 35°C, có lúc lên khoảng 40 độ C. Số liệu của cơ quan y tế cho thấy các đợt nắng nóng trong năm 2026 có liên quan đến hơn 25.000 ca tử vong tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy.

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng cực đoan kể từ đầu năm, vượt mức của bất kỳ năm trọn vẹn nào kể từ năm 2016.

Pháp ghi nhận hơn 7.300 ca tử vong tăng thêm liên quan đến các đợt nắng nóng, trong khi Tây Ban Nha có khoảng 4.500 ca trong giai đoạn 1/6-19/8, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nắng nóng và hạn hán kéo dài cũng gây khó khăn cho ngành sản xuất phô mai Pháp. Đồng cỏ khô cháy, nguồn nước cạn kiệt khiến nhiều hộ chăn nuôi phải sử dụng thức ăn dự trữ từ tháng 7, trong khi sản lượng sữa giảm. Một số trang trại ghi nhận sản lượng giảm khoảng 20% kể từ giữa tháng 7.

Tình trạng thiếu cỏ còn khiến các nhà sản xuất phô mai có chỉ dẫn xuất xứ được bảo hộ (AOP) khó đáp ứng quy định về nguồn thức ăn cho gia súc.

Đến ngày 20/8, Viện Quốc gia về Nguồn gốc và Chất lượng Pháp đã chấp thuận điều chỉnh tạm thời quy chuẩn đối với 10 loại phô mai AOP; 4 loại khác đang chờ xem xét. Giới sản xuất đánh giá đây là một trong những mùa Hè khó khăn nhất kể từ đợt hạn hán năm 1976.

Tại châu Mỹ, ngày 29/8, Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó hiện tượng khí hậu El Niño, được dự báo có thể mạnh nhất trong lịch sử quan trắc. Biện pháp này nhằm kích hoạt các cơ chế phối hợp sơ tán và ứng phó, đồng thời Ecuador cảnh báo nguy cơ hạn hán và cháy rừng tại khu vực Amazon.

El Niño năm nay đã gây hạn hán nghiêm trọng tại Trung Mỹ và làm trầm trọng thêm các vụ cháy rừng tại Indonesia. Các nhà khoa học dự báo hiện tượng El Niño hiện nay sẽ đạt đỉnh vào cuối năm và có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục trong năm 2027.

Panama, Honduras và El Salvador trước đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp do El Niño. Tại Nam Mỹ, Peru cũng áp dụng tình trạng khẩn cấp tại khoảng 1/3 số thành phố, đồng thời cảnh báo nắng nóng và mưa lớn có thể đe dọa an ninh lương thực.

Liên quan tình hình cháy rừng tại Bắc Phi, theo phóng viên TTXVN tại Algeria, sau chuyến thị sát tỉnh Jijel ngày 28/8, Thủ tướng Sifi Ghrieb cho biết Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã chỉ đạo chăm sóc người bị thương, hỗ trợ các nạn nhân và sớm giải quyết kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng.

Algeria đã phải ứng phó hơn 170 vụ cháy trong hai ngày 27-28/8. Thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt gió mạnh 80-100 km/h tại một số khu vực, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa và khiến phương tiện chữa cháy trên không không thể hoạt động.

Thủ tướng Ghrieb đánh giá tình hình “ổn định,” song cho biết vẫn còn hơn 60 đám cháy cần khống chế, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa người dân, chính phủ và quân đội trong ứng phó với thảm họa./.

Nắng nóng làm thay đổi bản đồ du lịch Pháp Nắng nóng và cháy rừng thúc đẩy du khách tìm đến những vùng mát mẻ hơn, đồng thời khiến họ cân nhắc kỹ hơn từ lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú đến chi tiêu ăn uống trong kỳ nghỉ.