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Xả súng tại sự kiện âm nhạc ở Thụy Sĩ khiến 1 người chết, 5 người bị thương

Vụ xả súng xảy ra tại lễ hội âm nhạc ở thành phố Aarau, bang Aargau ở miền Bắc Thụy Sĩ khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Nguyễn Hà

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết ngày 30/8 đã xảy ra một vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc ở thành phố Aarau, bang Aargau ở miền Bắc nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Theo báo Blick của Thụy Sĩ, vụ việc xảy ra trước 3h sáng 30/8 theo giờ địa phương, tại sự kiện âm nhạc điện tử quy mô lớn Aarauer Rave, tại thành phố Aarau, ở phía Bắc thành phố Zurich.

Năm nay, sự kiện âm nhạc thường niên này diễn ra từ 15h ngày 29/8 đến 2h sáng 30/8, thu hút khoảng 3.500 người tham dự.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ súng xảy ra tại trường đua ngựa, nơi tổ chức sự kiện âm nhạc nói trên. Các đối tượng đã nổ súng giữa đám đông đang tham dự sự kiện.

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết vụ nổ súng xảy ra khoảng 2h30 sáng 30/8, khi lễ hội âm nhạc vẫn đang diễn ra. Một nhân chứng thuật lại rằng đã nghe thấy một loạt tiếng súng.

Qua mạng xã hội X, cảnh sát cho biết đã triển khai lực lượng quy mô lớn ngay sau vụ việc để truy tìm các đối tượng gây án, đồng thời điều tra làm rõ động cơ và diễn biến vụ việc.

Theo truyền thông địa phương, quân đội đã điều một trực thăng, trong khi nhiều cảnh sát, nhân viên cứu hộ và các đội y tế được huy động tới hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xả súng #Cảnh sát Thụy Sĩ #lễ hội âm nhạc Thụy Sĩ
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