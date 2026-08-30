Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở Cảng Cát Long (Gyirong) thuộc Khu tự trị Tây Tạng, gần biên giới với Nepal, đã đi vào hoạt động lúc 13h30 ngày 30/8, theo giờ địa phương, nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.

Trạm liên lạc khẩn cấp nằm cách biên giới với Nepal 1,2km, có nhiệm vụ bao phủ các khoảng trống liên lạc, cung cấp mạng viễn thông ổn định và đáng tin cậy cho chiến dịch giải cứu các nạn nhân, thông đường, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.

Nhà mạng viễn thông China Unicom chịu trách nhiệm triển khai trạm liên lạc này. China Unicom cho biết đã kích hoạt chế độ khẩn cấp toàn hệ thống, triển khai mạng 5G toàn tuyến để cải thiện mức độ bao phủ, ổn định và khả năng chống chịu của mạng lưới thông tin liên lạc ở khu vực biên giới.

Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục điều động máy bay trực thăng tới Nepal để tìm kiếm 9 công dân nước này mất tích trong vụ lũ quét ở biên giới Nepal – Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyến bay chưa được cấp phép do điều kiện nền đất còn ướt.

Trước đó, ngày 29/8, chính phủ Hàn Quốc cũng thuê một máy bay trực thăng chở theo 4 thành viên lực lượng phản ứng nhanh bay 2 lần từ Kathmandu đến vùng thảm họa, tuy nhiên không thể hạ cánh do điều kiện đất.

Hãng tin Yonhap cho biết đây là máy bay nước ngoài duy nhất được giới chức Nepal cấp phép bay tới vùng thảm họa trong ngày 29/8. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các máy bay trong ngày 30/8 sẽ tìm kiếm ở khu vực rộng hơn so với ngày trước đó.

Theo thông tin cập nhật đến 21h00 ngày 30/8 theo giờ Hà Nội, ngày thứ 5 sau thảm họa, tổng số nạn nhân ở Nepal và Trung Quốc là 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích.

Trong đó, phía Nepal xác nhận số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 781 người, 2.502 người mất tích. Phía Trung Quốc ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Cơ quan Du lịch Nepal cho biết đến nay chưa liên lạc được với 591 du khách nước ngoài.

Có 289 người nước ngoài đã được cứu, cơ quan chức năng cũng đã liên lạc được với 5 người gồm 3 công dân Tây Ban Nha, 1 người Mỹ và 1 người Bỉ./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Triển khai chôn cất nạn nhân thiệt mạng Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy sau thảm kịch lũ quét hôm 26/8, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng.