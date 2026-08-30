Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Triển khai chôn cất nạn nhân thiệt mạng

Ngày 30/8, giới chức Nepal cho biết đã bắt đầu chôn cất các thi thể đã được tìm thấy sau thảm kịch lũ quét hôm 26/8.

Trước đó, các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Amrit Bahadur Rai, việc chôn cất được xem là cách bảo quản tạm thời các thi thể cho đến khi gia đình họ có thể nhận lại, căn cứ vào các tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Các đội y tế đã lấy mẫu ADN của từng nạn nhân để phục vụ việc nhận diện sau này.

Trước đó, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng.

Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể cũng như các bộ xét nghiệm ADN.

Theo con số cập nhật tính đến 17h40 ngày 30/8, theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng theo công bố của chính quyền Nepal là 752 người, trong khi số người mất tích tăng lên 2.502 người. Số liệu từ phía Trung Quốc cho biết có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Một số nguồn tin cho biết có khả năng nhiều thi thể đã trôi xuôi dòng đi xa tới tận Ấn Độ. Hiện các nhóm cứu hộ ở Nepal và Trung Quốc đang chật vật tìm kiếm người mất tích dưới những lớp bùn dày, trong bối cảnh nguy cơ rình rập từ nước sông tiếp tục dâng cao và việc xuất hiện một hồ chắn dòng mới.

Quốc tế tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Mỹ và Canada cho biết mỗi nước đã cung cấp 3,6 triệu USD cứu trợ nhân đạo tới Nepal, Anh gửi 6,8 triệu USD trong khi Liên hợp quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2,5 triệu USD.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU), Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế cùng nhiều tổ chức khác cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ Nepal.

Malaysia là nước mới nhất thông báo sẽ cử chuyên gia tìm kiếm cứu nạn tới vùng thảm họa.

Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nepal không có đủ nguồn lực để ứng phó với thảm họa ở quy mô lớn như vậy. Theo đánh giá của Ngoại trưởng Khanal, quá trình tái thiết có thể mất tới hàng tỷ USD./.

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Nepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.