Nhà sáng chế Sierra Leone làm cặp phát sáng từ rác thải tái chế

Ở thành phố Bo Town, nhà sáng chế địa phương Peter George đang biến những thứ tưởng như bỏ đi, từ rác thải nhựa cho đến linh kiện điện tử cũ thành những chiếc cặp học sinh đặc biệt. Điểm đáng chú ý là những chiếc cặp này không chỉ dùng để đựng sách vở, mà còn được tích hợp hệ thống đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, giúp học sinh có thể học bài vào ban đêm.

Với nhiều trẻ em ở các vùng nông thôn Sierra Leone, việc học sau khi trời tối là một điều không hề dễ dàng. Nhiều gia đình không có điện, hoặc nguồn điện rất chập chờn. Khi đêm xuống, các em thường phải phụ thuộc vào đèn dầu, nến, hoặc thậm chí là không có bất kỳ nguồn sáng nào để học tập. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi trẻ em phải sử dụng những nguồn sáng dễ gây cháy nổ như đèn dầu hỏa./.

Viết Thành