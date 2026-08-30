Điện chia buồn về vụ cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng ở Algeria

Được tin các vụ cháy rừng tại một số tỉnh phía Đông Bắc của Algeria gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 30/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sifi Ghrieb; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Azzouz Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân (Hạ viện) Khalida Boufedeche.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf./.

Algeria tuyên bố quốc tang sau làn sóng cháy rừng Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong các vụ cháy rừng xảy ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và Đông Algeria, trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm khu vực Bắc Phi.