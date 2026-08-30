Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành tại Vĩnh Long

Ngày 30/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.

Hai đồng chí được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này là đồng chí Huỳnh Long Tòa và Phạm Thành Nối. Đồng chí Huỳnh Long Tòa, sinh ngày 1/1/1929, quê quán xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, được kết nạp vào Đảng ngày 10/6/1948, chính thức ngày 10/12/1948. Đồng chí nguyên là Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang.

Đồng chí Phạm Thành Nối, sinh ngày 15/3/1932, quê quán xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, được kết nạp vào Đảng tháng 3/1948 và chính thức tháng 9/1948. Đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cửu Long; hiện sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 1, Đảng bộ phường Hòa Thuận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự trân trọng, tôn vinh và tri ân những đóng góp lớn lao của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc hai đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần gương mẫu, đóng góp cho địa phương, nhất là trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời trở thành những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí mong muốn các cấp ủy, tổ chức Đảng và gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống các đảng viên cao tuổi, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục đồng hành, đóng góp kinh nghiệm cho địa phương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thành Nối, phường Hòa Thuận. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Đề cập công tác xây dựng Đảng trong điều kiện tổ chức bộ máy chính trị, chính quyền địa phương hai cấp đang được sắp xếp, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các cấp ủy của tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức Đảng tại cơ sở, chăm lo công tác đảng viên, đồng thời chú trọng phát triển lực lượng đảng viên kế cận, đảng viên mới. Trong đó, cần phát huy vai trò của các đảng viên lâu năm để làm nòng cốt, thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động để truyền thống cách mạng, lịch sử và lý tưởng của Đảng được tiếp nối, bồi đắp cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện sinh hoạt của các đảng viên lão thành, nhất là những trường hợp còn gặp khó khăn. Qua đó, góp phần để các đảng viên cao tuổi tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là hạt nhân giáo dục truyền thống tại gia đình, khu dân cư và cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Long Tòa và đồng chí Phạm Thành Nối bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, động viên gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đóng góp xây dựng quê hương.

Đợt 2/9/2026, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 7.602 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có 2 đồng chí được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng./.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại Cà Mau Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Quách Kim Tuyến, 98 tuổi.