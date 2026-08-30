Ngày hội Văn hóa Việt Nam – Thái Lan: Sắc màu hội tụ tại Udon Thani

Tại Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan), Ngày hội Văn hóa Việt Nam – Thái Lan trở thành sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của người dân địa phương, đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện là bản hòa ca của nghệ thuật và tình hữu nghị, với điểm nhấn là những màn trình diễn thời trang và sân khấu đặc sắc.

Ngày hội là chuỗi hoạt động phong phú, từ hội thảo, triển lãm đến các cuộc thi, thu hút đông đảo sinh viên và khách mời. Chương trình buổi sáng diễn ra các cuộc thi hùng biện và tìm hiểu về ngôn ngữ, xã hội, văn hóa Việt Nam. Buổi chiều, Lễ khánh thành Thư viện Việt Nam và các nghi thức ký kết hợp tác giữa Đại học Hoàng gia Udon Thani với Nhà hát Kịch Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Câu lạc bộ Di sản Văn hóa tiếng Việt đã diễn ra, thể hiện chiều sâu trong quan hệ hợp tác giáo dục và văn hóa.

15 trang phục Thái Lan lộng lẫy sải bước trên sân khấu Ngày hội Văn hoá Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm nhấn của ngày hội là màn trình diễn thời trang truyền thống Thái – Việt, nơi 15 tà áo dài Việt Nam duyên dáng và 15 trang phục Thái Lan lộng lẫy cùng sải bước trên sân khấu . Phần trình diễn được tôn vinh bởi nền nhạc của hai ca khúc đặc sắc (một Việt Nam, một Thái Lan) do các ca sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa âm nhạc và thời trang. Theo sau là chương trình “Bát Đại Phục Sức: Vẻ đẹp kiều diễm của trang phục Thái Lan Hoàng gia” do Ngành Nghệ thuật Biểu diễn, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện, đưa khán giả vào thế giới quyền quý và tinh tế của triều đình Xiêm La.

Các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn cùng màn trình diễn thời trang với 15 tà áo dài Việt Nam duyên dáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không khí trang trọng và xúc động dâng cao với tiết mục kịch nói “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” của Nhà hát Kịch Việt Nam. Sự tham gia của Nhà hát Kịch Việt Nam không chỉ là cầu nối nghệ thuật mà còn góp phần quan trọng trong việc vun đắp tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.

Vở kịch nói “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” của Nhà hát Kịch Việt Nam tại sự kiện Ngày hội Văn hoá Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày hội khép lại với các nghi thức trao giải và những bức ảnh lưu niệm, để lại dấu ấn sâu đậm về một hành trình văn hóa 50 năm, kết nối những trái tim Việt – Thái bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật và tình bạn./.