Đoàn Việt Nam tham gia sự kiện Ngày Thể thao Quốc gia ở Ấn Độ

Sáng 30/8, đoàn cán bộ, phu nhân, phu quân Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh dẫn đầu, đã tham gia sự kiện đặc biệt Ngày Thể thao Quốc gia "Fit India Sundays on Cycle" trong khuôn khổ Sáng kiến BRICS Run & Ride 2026, tại Sân vận động Jawaharlal Nehru ở thủ đô New Delhi.

Tham gia hoạt động còn có lãnh đạo phái đoàn ngoại giao của nhiều quốc gia như Nga, Indonesia, Malaysia, Belarus, Cuba, Ethiopia... cùng hơn 5.000 người yêu thể thao khác, tạo nên không khí sôi động, cởi mở và hợp tác giữa các quốc gia thành viên và đối tác BRICS.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Liên bang Ấn Độ Mansukh Mandaviya cho biết sự kiện được tổ chức đồng thời tại hơn 25.000 địa điểm trên khắp cả nước, nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình được tổ chức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13/9. Mục đích của hoạt động là nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa các quốc gia thành viên và đối tác của nhóm.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Quang Trung/TTXVN)

Theo ông Mandaviya, đạp xe không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Bộ trưởng kêu gọi giới trẻ dành ít nhất một giờ mỗi ngày rời xa điện thoại di động và màn hình máy tính để tham gia các hoạt động ngoài trời, qua đó xây dựng một thế hệ năng động và khỏe mạnh hơn.

Trong dòng người và dòng xe sôi động, đoàn Việt Nam nổi bật với sắc đỏ quốc kỳ trên vai, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và niềm tự hào dân tộc.

Sau hành trình 5 km đạp xe trong khuôn viên sân vận động, các thành viên đoàn Việt Nam đã có dịp giao lưu với đại diện các nước tham dự. Những cái bắt tay, lời chào hỏi và câu chuyện bên lề “đường đua” đã tạo nên bầu không khí thân tình, qua đó mở rộng thêm những nhịp cầu giao lưu giữa Việt Nam với các nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho biết việc đoàn Việt Nam tham gia hoạt động đạp xe thể hiện sự ủng hộ đối với Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đồng thời hưởng ứng chương trình xây dựng một Ấn Độ khỏe mạnh.

Đại sứ nhấn mạnh đây là một trong nhiều hoạt động Đại sứ quán Việt Nam tích cực tham gia trong khuôn khổ BRICS 2026, cùng với các chương trình về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực.

Đại sứ bày tỏ tự hào khi đoàn Việt Nam khoác trên mình chiếc khăn cờ đỏ sao vàng, một sự nhận diện rất tinh tế và nổi bật trong sự kiện./.

Củng cố nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Quốc Vụ khanh Pabitra Margherita, bàn về hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, kỷ niệm 10 năm quan hệ và các dự kiến hợp tác tương lai.

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