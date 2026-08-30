Gala kết nối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại Udon Thani

Trong không khí trang trọng và ấm áp của tình hữu nghị, tối 29/8 tại tỉnh Udon Thani, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã tổ chức một đêm gala đặc biệt để chào mừng hai dịp trọng đại.

Đêm gala diễn ra như một bản hợp ca đầy màu sắc, vừa là dịp để cộng đồng người Việt xa xứ hướng về cội nguồn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa là cơ hội để cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ gắn bó giữa hai dân tộc anh em. Sự kiện không chỉ quy tụ các đại diện ngoại giao, lãnh đạo địa phương mà còn thu hút khoảng 1.000 bà con kiều bào cùng đại diện các hội đoàn người Việt, Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt trên toàn Thái Lan, tạo nên một bức tranh cộng đồng đa dạng, giàu sức sống và tràn đầy tình cảm.

Tự hào về chặng đường 81 năm

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ông Đinh Hoàng Linh, đã xúc động điểm lại những dấu mốc lịch sử đáng tự hào của Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng, trải qua hơn tám thập kỷ từ ngày đất nước giành được độc lập, Việt Nam đã không ngừng vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam hôm nay đã trở thành một quốc gia đang phát triển năng động, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đặc biệt, Tổng Lãnh sự nhấn mạnh rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp đã mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là thời điểm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc như lời Bác Hồ hằng mong ước. Những lời chia sẻ của ông Đinh Hoàng Linh đã nhận được sự đồng cảm và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía các đại biểu tham dự.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan Đinh Hoàng Linh phát biểu khai mạc tại Chương trình Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

50 năm – Một hành trình đáng tự hào

Không chỉ dừng lại ở những thành tựu trong nước, buổi lễ còn là dịp để cùng nhìn lại chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (1976 – 2026). Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, đây là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành, bền vững và ngày càng sâu sắc của mối quan hệ giữa hai quốc gia. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, các nhà ngoại giao, các tổ chức, chính quyền địa phương và nhân dân Thái Lan, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, những người đã đóng góp công sức to lớn trong việc vun đắp tình hữu nghị hợp tác Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển.

Theo Tổng Lãnh sự, với nền tảng vững chắc và tinh thần hữu nghị, hợp tác được xây dựng trong suốt 5 thập kỷ qua, cùng với tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất vì lợi ích của nhân dân hai nước. Ông tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ trở thành hình mẫu về hợp tác phát triển trong các nước ASEAN, góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Những chia sẻ chân thành từ phía bạn bè Thái Lan

Tại buổi lễ, Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen, ông Khajornkiat Rakphanitmanee, đã có những phát biểu hết sức chân thành và ấm áp. Ông nhấn mạnh rằng nhân dân Thái Lan và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ gắn bó liên tục và lâu dài trong suốt thời gian qua. Hai bên thường xuyên trao đổi, học hỏi lẫn nhau và không ngừng phối hợp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật.

Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Khajornkiat Rakphanitmanee phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, Tỉnh trưởng Khon Kaen dành nhiều lời khen ngợi cho mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương kết nghĩa, tiêu biểu là tỉnh Khon Kaen và thành phố Đà Nẵng. Đây là một minh chứng sinh động cho sự hợp tác có chiều sâu, không chỉ ở cấp quốc gia mà còn lan tỏa xuống cấp địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ông thay mặt nhân dân tỉnh Khon Kaen gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới quan hệ Thái Lan – Việt Nam, mong muốn mối quan hệ này ngày càng phát triển thịnh vượng, vững mạnh và đạt được nhiều thành công trong việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực một cách bền vững lâu dài.

Cùng chia sẻ niềm vui này, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, ông Nattapong Khamwongpin, khẳng định ông rất vinh dự và vui mừng khi tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan và 81 năm Quốc khánh Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng, trong 50 năm qua, mối quan hệ Thái Lan – Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế đến xã hội. Sự kiện ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy mối quan hệ Thái Lan – Việt Nam ở góc độ địa phương, đồng thời phản ánh mối liên hệ lịch sử và văn hóa lâu đời giữa hai nước.

Kiều bào – Những nhịp cầu kết nối trái tim

Một trong những điểm nhấn cảm xúc nhất của đêm gala là phát biểu của Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam, ông Sanan Angubolkul. Ông chia sẻ rằng, trong năm thập kỷ qua, quan hệ hai nước đã phát triển từ hữu nghị thuần túy đến hợp tác chặt chẽ trong kinh tế, thương mại, đầu tư và quan hệ nhân dân. Ông bày tỏ mong muốn người Thái gốc Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn tự hào là người Thái nhưng đồng thời phải nhận ra và gìn giữ những giá trị của cội nguồn, ngôn ngữ và văn hóa bản sắc Việt Nam. Ông tin tưởng rằng Thái Lan và Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau phát triển cả về mặt kinh tế – xã hội và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đồng cảm với những chia sẻ này, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, ông Hồ Văn Lâm, đã có một bài phát biểu đầy xúc động. Ông cho rằng đây là một dịp đặc biệt ý nghĩa để mỗi người Việt Nam cùng hướng về Tổ quốc, tự hào về cội nguồn. Ông Hồ Văn Lâm nhấn mạnh rằng, đối với những người Việt Nam đang sinh sống xa quê hương, đặc biệt là kiều bào tại Thái Lan, ngày Quốc khánh luôn mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Dù sinh sống ở đâu, dù đã trải qua bao nhiêu thế hệ, trong trái tim mỗi người vẫn luôn có hai tiếng “Việt Nam”, vẫn luôn có tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội. Đây là sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt, kết nối những người con xa xứ với đất mẹ.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những hoạt động văn hóa đầy sắc màu

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động chính trị ngoại giao, đêm gala còn được thắp sáng bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc. Các đại biểu đã được xem video clip “81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan”, nêu bật những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Những hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, năng động và giàu bản sắc văn hóa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vị khách quốc tế.

Đặc biệt, Lễ hội âm nhạc Việt Nam – Thái Lan do các ca sĩ nổi tiếng của cả hai nước biểu diễn đã tạo nên một không khí sôi động và gắn kết. Những giai điệu quen thuộc của Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc truyền thống Thái Lan như một minh chứng sinh động cho sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc. Bên cạnh đó, Lễ trao giải Cuộc thi Người đẹp áo dài Việt Nam – Thái Lan lần thứ nhất năm 2026 cũng là một điểm nhấn đáng nhớ, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Phu nhân Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen Thái Lan (giữa) và các thí sinh tham dự Cuộc thi Người đẹp Áo dài Việt Nam - Thái Lan.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Các hoạt động trên nằm trong chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa đối ngoại và hợp tác giáo dục do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức tại các tỉnh Udon Thani và Khon Kaen trong hai ngày 28 và 29/8. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, góp phần thắt chặt hơn nữa mối dây liên kết giữa cộng đồng người Việt xa xứ và nhân dân sở tại.

Đêm gala kết thúc trong không khí ấm áp, nghĩa tình và tràn đầy hy vọng về một tương lai hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia. Những cái bắt tay, những nụ cười và những lời chúc tốt đẹp đã khẳng định rằng, tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển mạnh mẽ trong 50 năm tiếp theo và mãi mãi về sau.

Tiết mục kèn Saxophone đặc sắc của Nghệ sỹ Tuấn Anh tại Lễ hội Âm nhạc Việt Nam - Thái Lan gây ấn tượng với khách mời và bà con kiều bào Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)