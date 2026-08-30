Bắc Ninh: Gia Bình bàn giao mặt bằng khu dân cư cuối cùng ở vùng dự án sân bay

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Ngày 30/8, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng khu dân cư Đỗ Xá, thôn Quỳnh Phú cho nhà đầu tư để triển khai thi công Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.

Đây là khu dân cư cuối cùng tại xã Gia Bình trong vùng dự án hoàn thành di dời, bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Khu dân cư Đỗ Xá có 243 hộ với 739 nhân khẩu thuộc diện phải di dời, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Đây là khu vực có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan trực tiếp đến nhà ở, đất đai, tài sản và đời sống của người dân.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, ngay từ tháng 12/2025, địa phương đã phối hợp rà soát hồ sơ, số liệu đất đai; tổ chức kê khai, kiểm đếm, lập và công khai các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với đất ngoài khu dân cư, tổng diện tích đã kê khai, kiểm đếm, lập phương án tạm tính hơn 222.540 m2, với kinh phí tạm tính hơn 81,79 tỷ đồng.

Đối với đất trong khu dân cư, xã đã tổ chức kê khai, kiểm đếm đất đai, nhà ở, tài sản, công trình trên đất; niêm yết công khai phương án, tiếp thu ý kiến nhân dân, điều chỉnh, hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, đã thực hiện chi trả cho 274/280 lượt hộ với kinh phí hơn 683,4 tỷ đồng…

Cùng với công tác bồi thường, hỗ trợ, xã Gia Bình tập trung tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển, tháo dỡ nhà cửa, tài sản để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

Từ ngày 27/7 đến 2/8/2026, gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên và các đoàn thể đã phối hợp, huy động 15-20 xe ôtô/ngày, hỗ trợ hơn 189 lượt hộ gia đình, cá nhân di chuyển tài sản đến nơi cất giữ và địa điểm tạm cư.

Với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, đến ngày 30/8, 100% hộ gia đình, cá nhân tại khu dân cư Đỗ Xá đã bàn giao mặt bằng, bảo đảm điều kiện để nhà đầu tư tiếp nhận, triển khai dự án. Kết quả này đánh dấu hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn.

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng tại Đỗ Xá có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu khu dân cư cuối cùng tại xã Gia Bình trong vùng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đã cơ bản hoàn thành việc di dời, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các hạng mục của dự án theo kế hoạch.

Xã Gia Bình khen thưởng các gia đình có thành tích xuất sắc trong bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, thôn Quỳnh Phú, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan đã ký biên bản bàn giao mặt bằng khu dân cư Đỗ Xá cho nhà đầu tư, chính thức hoàn tất việc bàn giao khu vực để phục vụ triển khai dự án.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình khen thưởng 5 hộ gia đình tiên phong, gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là những hộ đã tích cực chấp hành chủ trương, chủ động di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng, góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia có tổng diện tích khoảng 1.960ha; riêng xã Gia Bình chịu ảnh hưởng khoảng 857,43ha, (bao gồm 124,7ha giai đoạn 1); diện tích thực hiện giai đoạn 2 trên địa bàn xã khoảng 732,74ha ở 15/23 thôn, gần 2.500 hộ gia đình phải di dời tái định cư (trong đó có 6 thôn phải di dời toàn bộ), gần 5.000 ngôi mộ, cùng nhiều công trình tâm linh (đình, chùa, nhà thờ họ, 1 nhà thờ công giáo…).

Thời gian tới, xã Gia Bình tiếp tục phối hợp đôn đốc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để sớm bàn giao đất trên thực địa cho người dân; hỗ trợ thực hiện các thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, địa phương tập trung giải quyết các trường hợp còn vướng mắc về nguồn gốc, hồ sơ đất đai, tài sản và chính sách bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án./.

Bốc thăm đất tái định cư cho người dân phục vụ dự án sân bay Gia Bình 196 hộ dân khu Đỗ Xá, xã Gia Bình, được bốc thăm vị trí lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.