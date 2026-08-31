Cộng đồng người Việt tại Macau hướng về cội nguồn

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, ngày 30/8, Hiệp hội người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9.

Tham dự sự kiện có khoảng 300 đại biểu và kiều bào, bao gồm đại diện chính quyền sở tại, một số tổ chức, đoàn thể xã hội Macau, đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc), cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Macau.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, bà Lê Đức Hạnh, đã ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trải qua chặng đường phát triển đầy tự hào, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để tái thiết và vươn lên trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Bà nhấn mạnh năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng hơn 8% với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 514 tỷ USD, và đà tăng trưởng trên 8% tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026. Đất nước đang tích cực tạo dựng các động lực tăng trưởng mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Đánh giá về vai trò của kiều bào, Tổng Lãnh sự khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối với thế giới.

Tinh thần của Nghị quyết 36 đã thể hiện bước tiến mới trong tư duy khi chuyển từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Đối với cộng đồng tại Macau, bà Lê Đức Hạnh bày tỏ sự vui mừng trước sự đoàn kết, năng nổ và những đóng góp tích cực của bà con cho quê hương cũng như sự thịnh vượng của địa phương. Bà đặc biệt ghi nhận sự gắn kết giữa đội ngũ trí thức, sinh viên, kỹ sư với các lao động phổ thông nhằm xây dựng một cộng đồng tương thân tương trợ.

Thông tin về hợp tác song phương, Tổng Lãnh sự cho biết trong năm qua, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã có các chuyến thăm, làm việc và đàm phán tại Macau.

Dự kiến cuối năm nay, hai bên sẽ ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, giúp tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm và mang lại môi trường an toàn, ổn định hơn cho bà con sinh sống, làm ăn.

Về công tác hộ chiếu, bà chia sẻ Tổng Lãnh sự quán đã nỗ lực hỗ trợ bà con thích ứng với các quy định khai trực tuyến mới, đồng thời cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của cộng đồng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Dương Trung Đức, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, nhấn mạnh việc tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hằng năm không chỉ giúp bà con luôn giữ vững tinh thần hướng về cội nguồn mà còn tạo không gian cho cộng đồng sum họp, giao lưu và chia sẻ niềm vui, qua đó khơi dậy tinh thần sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương.

Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Dương Trung Đức phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ông Dương Trung Đức khẳng định Hiệp hội cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, đồng thời thường xuyên tuyên truyền pháp luật sở tại để kiều bào đề cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo hay dụ dỗ vi phạm pháp luật.

Trong bầu không khí hân hoan của buổi lễ, chị Phạm Ngọc Bích, đại diện Chi hội thành phố Hà Nội tại Macau, bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cùng Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã quan tâm tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đầy ý nghĩa.

Theo chị Bích, sự kiện không chỉ mang lại niềm tự hào dân tộc mà còn tạo không gian ấm áp để các chị em kiều bào được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và nguôi đi nỗi nhớ nhà khi sống xa Tổ quốc.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, bà Trần Thị Gọn, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, nhấn mạnh lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là dịp để cộng đồng người Việt tại đây cùng hướng về cội nguồn và ôn lại những mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Theo bà Gọn, các chương trình được thiết kế nhằm giúp kiều bào hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó với quê hương.

Sự kiện không chỉ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng lao động Việt Nam tại Macau mà còn thể hiện tinh thần hòa nhập, đoàn kết với người dân nước sở tại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Francisco Souza da Cunha, người sáng lập kiêm giảng viên Trung tâm Kiến thức đồng hồ Macau, bày tỏ niềm vui khi đến tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Ông đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Macau bởi sự thân thiện, hòa đồng và bầu không khí ấm áp, gắn kết của buổi lễ.

Ông Souza da Cunha cũng gửi lời chúc cộng đồng người Việt tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp và chung tay cùng người dân địa phương xây dựng xã hội Macau ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu và bà con còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước do kiều bào tự biên, tự diễn cùng các tiết mục ca múa nhạc sôi động do các nghệ sỹ khách mời của Macau trình diễn./.

Kiều bào tại Macau kỳ vọng về chính sách thị thực và giao thương Cộng đồng người Việt tại Macau nhận được nhiều hỗ trợ từ chính quyền sở tại, từ đảm bảo an toàn khi có thiên tai đến nâng cao nhận thức pháp luật và tổ chức hoạt động văn hóa, phúc lợi.