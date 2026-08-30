TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc trên vùng biển Cần Giờ

Thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, chiều 30/8, lực lượng cảnh sát biển đã dẫn giải tàu thủy nội địa số hiệu HD-6886 về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phương tiện này bị phát hiện vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước dấu hiệu phương tiện lưu thông không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa trên biển, lực lượng chức năng đã lập biên bản, kiểm soát chặt chẽ người cùng tang vật và tổ chức dẫn giải về căn cứ để làm rõ.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 28/8, trên vùng biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác thuộc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam) chủ trì, phối hợp Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) tiến hành kiểm tra tàu thủy nội địa mang số hiệu HD-6886.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên, do ông Trương Văn Vương (sinh năm 1973, thường trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra thực tế cùng lời khai ban đầu của thuyền trưởng, phương tiện đang chở khoảng 200m3 cát nhiễm mặn nhưng đại diện chủ tàu không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện HD-6886, lập hồ sơ đối với 8 thuyền viên cùng tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Liên tiếp phát hiện 3 tàu chở cát không rõ nguồn gốc Tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 18 phối hợp tuần tra, kiểm soát trên vùng biển tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 3 phương tiện chở cát không có giấy tờ chứng minh hàng hóa hợp pháp.