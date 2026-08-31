Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì

Năm học 2025-2026, ngành giáo dục duy trì chất lượng ổn định, hoàn thành chương trình giáo dục mới và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 được tổ chức ngày 27/8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2025-2026 tiếp tục được duy trì ổn định, hoàn thành thành công chu trình đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và giữ vững các chỉ số chất lượng cốt lõi./.