Hà Nội: Xử lý 1.154 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 2,65 tỷ đồng

Chiều 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (tức ngày 29/8), toàn thành phố có 1.154 trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 2,65 tỷ đồng.

Thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.

Ngày 29/8, trên các tuyến đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1.154 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 2,65 tỷ đồng; tạm giữ 312 phương tiện; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 111 trường hợp và tước giấy phép lái xe 9 trường hợp.

Trong số các trường hợp bị xử lý, có 253 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 24 trường hợp vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe và 16 trường hợp vi phạm tốc độ. Trên tuyến đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 22 trường hợp vi phạm, phạt tiền 17,85 triệu đồng.

Cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm soát 469 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 279 xe vận tải hành khách và 190 xe vận tải hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 182 trường hợp vi phạm, trong đó có 125 xe vận tải hành khách và 57 xe vận tải hàng hóa; phạt tiền ước tính 197,9 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm dừng, đỗ không đúng quy định với 134 trường hợp; chở hàng trong khoang hành khách 6 trường hợp; chở hàng quá tải, quá khổ 9 trường hợp và đi vào đường cấm, giờ cấm 2 trường hợp.

Trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.

Toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương.

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