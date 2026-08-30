Cảnh sát giao thông phối hợp đưa thai phụ mang thai 35 tuần đi cấp cứu

Theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chiều 30/8, trong quá trình thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông trên nhiều tuyến đường đã phối hợp, hỗ trợ đưa một thai phụ mang thai 35 tuần từ Lâm Đồng đến Bệnh viện Từ Dũ 2, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ đưa chị P.T.T.T. (sinh năm 1998), đang mang thai tuần thứ 35, đến bệnh viện.

Qua thăm khám, thai phụ được xác định có dấu hiệu bất thường, khô ối, dây rốn quấn cổ thai nhi và cần nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương trên hành trình khẩn trương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đưa thai phụ đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Tại Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi bố trí lực lượng dẫn đường trên Quốc lộ 20.

Thông tin về hành trình và vị trí phương tiện được liên tục chuyển đến lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai để chuẩn bị tiếp nhận.

Khi phương tiện qua địa phận Đồng Nai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhanh chóng tiếp nhận, tiếp tục dẫn đường theo Quốc lộ 20 về ngã ba Dầu Giây, sau đó di chuyển lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Trên tuyến cao tốc, các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động triển khai cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng tiếp nhận tại cuối tuyến cao tốc, đưa thai phụ nhanh chóng đến bệnh viện.

Trong suốt hành trình hơn 300km, vị trí phương tiện được các đơn vị liên tục cập nhật và phối hợp theo từng chặng. Khi một tổ Cảnh sát giao thông hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường trên địa bàn phụ trách, tổ tiếp theo đã sẵn sàng tiếp nhận.

Từ Lâm Đồng qua Đồng Nai, trên tuyến cao tốc và vào Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng, góp phần đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn, nhanh chóng./.

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