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Cuộc chiến giành chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu trước "gã khổng lồ" Mỹ

Theo tờ The Economist, các quốc gia châu Âu đang nỗ lực thoát khỏi sự lệ thuộc vào các gã khổng lồ công nghệ Mỹ, và đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan.

Viết Thành
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Cuộc chiến giành chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu trước "gã khổng lồ" Mỹ
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Ngân sách chi tiêu cho phần mềm của các nước châu Âu có thể giải thích lý do tại sao họ lo ngại về sự phụ thuộc này. Chính phủ Đức đang phải chi trả gần nửa tỷ euro mỗi năm tiền phí bản quyền cho Microsoft.

Một ước tính sơ bộ từ một hiệp hội doanh nghiệp Pháp cho thấy các công ty lớn tại nước này chi hơn 50 tỷ USD hàng năm cho phần mềm và dịch vụ đám mây từ những tập đoàn công nghệ Mỹ. Nhập khẩu dịch vụ sở hữu trí tuệ của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) từ Mỹ đã chạm mốc 200 tỷ USD mỗi năm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#chủ quyền kỹ thuật số #châu Âu #Mỹ

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