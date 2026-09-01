Đánh thức kinh tế nông thôn từ chuỗi giá trị du lịch OCOP

Khi những giá trị văn hóa bản địa, sự khéo léo của người nông dân cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng được thổi hồn vào không gian du lịch, những vùng quê trên dải đất hình chữ S đang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Không chỉ dừng lại ở tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, việc gắn kết chặt chẽ với du lịch nông thôn đang mở ra hướng đi đầy triển vọng, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống.

Mời quý thính giả của Báo Điện tử VietnamPlus đến với những câu chuyện sinh động và đầy cảm hứng về hành trình đánh thức kinh tế nông thôn qua các nội dung chính sau:

- Trải nghiệm mùa vải thiều gắn với không gian OCOP sinh thái tại Bắc Ninh

- Nâng tầm sản phẩm sen quê Bác trên hành trình du lịch bền vững

- Khánh Hòa xây dựng mạng lưới chợ phiên đưa nông sản, OCOP vươn xa

- Cần Thơ khơi mở tiềm năng du lịch miệt vườn và liên kết vùng

- Kinh tế di sản và sức sống mới từ làng nghề dệt thổ cẩm Khmer tại An Giang./.