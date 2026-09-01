Từ 1/9/2026, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay khi khai sinh

Từ ngày 1/9/2026, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quy trình khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm thủ tục riêng như trước.

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, có hiệu lực thi hành từ 1/9/2026.

Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây./.