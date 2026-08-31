Cơ cấu đào tạo đại học năm học 2025-2026

Năm học 2025-2026 đánh dấu bước tiến trong đào tạo đại học, với nhiều chương trình STEM và nhân lực chiến lược góp phần phát triển giáo dục Việt Nam.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

Theo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những kết quả nổi bật của ngành trong năm học này là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chiến lược có chuyển biến rõ nét.

Hơn 90 chương trình tài năng kỹ sư, thạc sỹ STEM được triển khai tại 23 cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ sinh viên STEM nhập học năm 2026 đạt 33,6%, tiến sát mục tiêu 35% vào năm 2030; trong đó khoảng 11.000 sinh viên học các ngành khoa học cơ bản và 110.000 sinh viên học các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược.

Những con số này đã khẳng định việc đào tạo nhân lực chất lượng cao đang đi đúng hướng./.

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