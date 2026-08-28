Syria chuyển từ trạng thái cô lập sang hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ Ibrahim Olabi, Đại diện thường trực của Syria tại Liên hợp quốc, cho biết các chuyến thăm gần đây của các quan chức cấp cao Liên hợp quốc tới Damascus đã đánh dấu sự kết thúc của các giai đoạn căng thẳng, di dời và bất ổn trước đây, đồng thời mở ra những chương mới tập trung vào quan hệ đối tác, hồi hương và sự cởi mở.



Trong cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các diễn biến chính trị và nhân đạo ở Syria ngày 27/8, ông Olabi cho biết chuyến thăm Damascus của Tổng thư ký Liên hợp quốc đã chấm dứt kỷ nguyên căng thẳng giữa tổ chức này và Syria, đồng thời mở ra một chương mới được định hình bởi sự hợp tác.

Ông nói thêm rằng chuyến thăm của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tị nạn và di dời, mở ra một giai đoạn mới tập trung vào việc hồi hương.



Đại sứ Olabi cũng cho biết chuyến thăm của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới Damascus đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ mơ hồ và sự khởi đầu của một giai đoạn rõ ràng, cởi mở hơn trong việc giải quyết các vấn đề trước đây.

Ông Olabi tuyên bố Syria “đã kết thúc một kỷ nguyên được định nghĩa bởi sự cô lập và bắt đầu một kỷ nguyên mới được định nghĩa bởi sự cởi mở.”

Nói về các diễn biến khu vực, ông Olabi cho biết Syria tiếp tục bảo vệ biên giới, chống khủng bố, triệt phá các mạng lưới buôn bán ma túy và giải quyết các vấn đề tồn đọng từ chính quyền cũ, bao gồm cả các vấn đề hạt nhân và hóa học.



Về phần mình, đại diện của Liên hợp quốc về Syria Claudio Cordone cho biết tốc độ phục hồi ở Syria đang tăng nhanh và chính phủ đang thực hiện những bước tích cực để tăng cường ổn định và phát triển.



Trong khi đó, đại diện của Mỹ tại Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng Washington không còn coi Syria là quốc gia tài trợ khủng bố. Bước đi lịch sử này ghi nhận những tiến bộ mà Syria đã và đang đạt được trong các ưu tiên về chính trị, an ninh và nhân đạo.



Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cũng cho biết Moskva quan tâm đến việc tăng cường các thể chế nhà nước ở Syria và hoan nghênh những tiến bộ mà chính quyền Syria đã đạt được.

Đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc đồng thời nhấn mạnh rằng Syria có cơ hội xây dựng một tương lai thịnh vượng cho tất cả người dân Syria và đạt được sự phát triển bền vững./.

Syria hướng tới tái thiết đất nước sau bước ngoặt chính trị Phát biểu gửi tới người dân Syria, Tổng thống Ahmad al-Sharaa nhấn mạnh các lệnh trừng phạt và hạn chế đã được dỡ bỏ nhờ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quốc gia ủng hộ Syria.

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