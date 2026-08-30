Đại giáo chủ Iran kêu gọi các nước Hồi giáo tăng cường đoàn kết

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei ngày 30/8 kêu gọi các nước Hồi giáo trong khu vực tăng cường đoàn kết, hợp tác, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đã kéo dài hơn 6 tháng.

Trong thông điệp bằng văn bản được công bố nhân dịp người Hồi giáo dòng Shiite kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Mohammed, ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh đoàn kết, hữu nghị và hợp tác là giải pháp cho những vấn đề mà các quốc gia Hồi giáo đang phải đối mặt.

Đại giáo chủ Iran cho rằng bất kỳ hành động nào, dù vô tình hay cố ý, dẫn đến chia rẽ và xung đột trong cộng đồng Hồi giáo đều đi ngược lại lợi ích chung.

Ông đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước trong khu vực nhận diện những mối đe dọa mà ông cho là thực sự đối với khu vực, tìm hiểu các kế hoạch liên quan và có biện pháp ứng phó.

Ông cũng kêu gọi người dân Iran gác lại những khác biệt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự gắn kết xã hội.

Trước đó, hôm 28/8, ông Mojtaba Khamenei cũng kêu gọi Iran từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau nhiều tháng chịu tác động của lệnh phong tỏa đường biển do lực lượng Mỹ áp đặt cũng như các biện pháp trừng phạt kéo dài nhiều năm qua./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu bật ý nghĩa của bản ghi nhớ hòa bình với Mỹ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng việc thực thi bản ghi nhớ hòa bình sẽ góp phần ngăn chặn bất ổn, tạo điều kiện để các nước trong khu vực theo đuổi con đường ổn định và phát triển.