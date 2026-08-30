Thế giới

Trung Đông

Đại giáo chủ Iran kêu gọi các nước Hồi giáo tăng cường đoàn kết

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh đoàn kết, hữu nghị và hợp tác là giải pháp cho những vấn đề mà các quốc gia Hồi giáo đang phải đối mặt.

Nguyễn Hà
Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei ngày 30/8 kêu gọi các nước Hồi giáo trong khu vực tăng cường đoàn kết, hợp tác, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đã kéo dài hơn 6 tháng.

Trong thông điệp bằng văn bản được công bố nhân dịp người Hồi giáo dòng Shiite kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Mohammed, ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh đoàn kết, hữu nghị và hợp tác là giải pháp cho những vấn đề mà các quốc gia Hồi giáo đang phải đối mặt.

Đại giáo chủ Iran cho rằng bất kỳ hành động nào, dù vô tình hay cố ý, dẫn đến chia rẽ và xung đột trong cộng đồng Hồi giáo đều đi ngược lại lợi ích chung.

Ông đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước trong khu vực nhận diện những mối đe dọa mà ông cho là thực sự đối với khu vực, tìm hiểu các kế hoạch liên quan và có biện pháp ứng phó.

Ông cũng kêu gọi người dân Iran gác lại những khác biệt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự gắn kết xã hội.

Trước đó, hôm 28/8, ông Mojtaba Khamenei cũng kêu gọi Iran từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau nhiều tháng chịu tác động của lệnh phong tỏa đường biển do lực lượng Mỹ áp đặt cũng như các biện pháp trừng phạt kéo dài nhiều năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đại giáo chủ Iran #ông Mojtaba Khamenei #Xung đột tại Trung Đông Iran
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước vùng Vịnh tìm đường mới cho “vàng đen”

Xung đột tại eo biển Hormuz đang khiến các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh ồ ạt mở rộng tuyến đường ống trên bộ nhằm giảm phụ thuộc hàng hải, bảo vệ nguồn cung và định hình lại bản đồ xuất khẩu khu vực.

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Roman Gofman, đã có cuộc gặp tại Amman, Jordan với sự tham dự của các quan chức Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel thúc đẩy đàm phán an ninh

Mới đây, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Roman Gofman, đã có cuộc gặp tại Amman, Jordan với sự tham dự của các quan chức Mỹ.

Quang cảnh thủ đô Damascus của Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thế kẹt chiến lược của Israel tại Syria

Ngày 18/8, Israel đã tấn công đường băng và các cơ sở kho chứa tại căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib của Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 60 km.