Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu bật ý nghĩa của bản ghi nhớ hòa bình với Mỹ

Các nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, trong khi Mỹ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran và xung đột tiếp tục gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ngày 29/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá bản ghi nhớ hòa bình giữa Tehran và Washington phục vụ lợi ích của Iran, khu vực và thế giới.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian cho rằng việc thực thi bản ghi nhớ sẽ góp phần ngăn chặn bất ổn, tạo điều kiện để các nước trong khu vực theo đuổi con đường ổn định và phát triển.

Ông đồng thời kêu gọi củng cố đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo và khẳng định Iran không chủ trương chiến tranh nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ đất nước.

Mặc dù các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng Tư và ký một biên bản ghi nhớ hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng vào tháng Sáu, đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được thông qua.

Kể từ đó, Washington đã tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế” chống Tehran, trong khi hoạt động phong tỏa các cảng biển Iran của hải quân Mỹ đang siết chặt nguồn cung xăng tại nước này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết ông Al Thani tái khẳng định Doha ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm bảo đảm tự do hàng hải và đạt được một thỏa thuận mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực.

Trong nhiều tháng qua, các nỗ lực ngoại giao do những nước trung gian như Pakistan và Qatar dẫn dắt đã tìm cách chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động hồi cuối tháng Hai nhưng chưa đạt kết quả.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ của các chi nhánh Ngân hàng Banque Misr của Ai Cập tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong khuôn khổ chiến dịch gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran.

Biện pháp này sẽ ngăn các chi nhánh trên thực hiện giao dịch với các tổ chức tài chính Mỹ và có hiệu lực sau giai đoạn lấy ý kiến công chúng kéo dài một tháng.

Ngân hàng Trung ương Ai Cập cho biết đang trao đổi với phía Mỹ, đồng thời khẳng định biện pháp chỉ áp dụng đối với giao dịch bằng USD của các chi nhánh Banque Misr tại UAE, không ảnh hưởng đến các ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng Ai Cập.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với người quản lý chi nhánh Ngân hàng Melli của Iran tại Dubai và một công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) bị Washington cáo buộc hỗ trợ chuyển tiền cho một cơ sở giao dịch ngoại hối Iran đã nằm trong danh sách trừng phạt.

Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Iran ngày 28/8 kêu gọi các nước không tham gia các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào Tehran. Cơ quan này cho rằng các biện pháp trên vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời phản đối việc sử dụng đồng USD để gây sức ép với các nước khác.

Căng thẳng kéo dài tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải. Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cho biết khoảng 400 tàu và 6.000 thuyền viên vẫn mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Theo ông Dominguez, tình trạng gián đoạn tại tuyến hàng hải chiến lược này đang ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng thiết yếu và có thể gây thêm hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu do eo biển Hormuz giữ vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế và vận chuyển năng lượng./.

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