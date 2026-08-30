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Chi phí năng lượng toàn cầu tăng 330 tỷ USD do cuộc khủng hoảng Trung Đông

Xung đột ở Trung Đông gây ra tăng trưởng chi phí năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với tác động của giá dầu và khí đốt.

Vân Anh
Một trạm xăng ở Rzeszow, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)
Một trạm xăng ở Rzeszow, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran trong 6 tháng qua đã làm chi phí nhập khẩu dầu và khí đốt trên toàn cầu tăng thêm 330 tỷ USD, ghi dấu sự gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất ở vùng Vịnh kể từ năm 1990.

Phần lớn số tiền này bị đội lên do giá dầu thô, dầu diesel, xăng và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, phải chi thêm 78 tỷ USD cho nhập khẩu năng lượng do phụ thuộc nhiều vào dầu khí từ bên ngoài trong khi nguồn cung trong nước hạn chế. Trong khi đó, Trung Quốc phải chi thêm 35 tỷ USD và Ấn Độ phải chi thêm 22 tỷ USD khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Dù vậy, theo giới chuyên gia, việc Trung Quốc giảm bớt mua dầu và lấy kho dự trữ khổng lồ ra dùng đã giúp thế giới tránh một cuộc khủng hoảng giá dầu nghiêm trọng hơn.

Theo các chuyên gia, tình hình sắp tới vẫn rất căng thẳng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết khoảng 1/5 công suất lọc dầu ở Trung Đông đã bị ảnh hưởng bởi xung đột, tương đương khoảng 9,6 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu của Nga cũng bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, làm giảm công suất lọc dầu và nguồn cung nhiên liệu trên thế giới.

Hậu quả là giá khí đốt LNG tại châu Á và châu Âu đã tăng lần lượt 75% và 60% so với dự báo trước xung đột và có thể còn tăng cao hơn nữa khi nhu cầu tích trữ cho mùa Đông gia tăng.

Tuy nhiên, điểm sáng trong giai đoạn này là năng lượng gió, Mặt Trời và các nguồn năng lượng carbon thấp khác đã giúp những nước nhập khẩu tiết kiệm được 36 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chi phí năng lượng #khủng hoảng Trung Đông #giá dầu
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