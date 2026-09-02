Chính trị

Tuyên ngôn Độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá

81 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

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Cách đây tròn 81 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

81 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tuyên ngôn Độc lập #Kỷ nguyên mới #Độc lập tự do #Quyền con người
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Quốc khánh 2/9

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