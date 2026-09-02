Chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và khách du lịch.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao sẽ được tổ chức tại các khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tạo không khí phấn khởi phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9 tại bảy điểm; trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa; Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Dĩa, xã Nhà Bè./.

Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 7 điểm chào mừng 81 năm Quốc khánh Theo quyết định ngày 10/8/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2/9.