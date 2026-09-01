Xã hội

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

Nghị định số 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.

0109-co-so-du-lieu-dinh-danh-dia-diem-1.jpg
0109-co-so-du-lieu-dinh-danh-dia-diem-2.jpg

Theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ, Thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm , bao gồm: Mã định danh địa điểm; Đối tượng định danh địa điểm; Địa chỉ của địa điểm; Lối tiếp cận; Mã bưu chính; Thông tin tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc hệ tọa độ toàn cầu WGS-84 (tọa độ điểm đặc trưng hoặc tọa độ biên); Các thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); Trạng thái hoạt động của địa điểm: đang hoạt động, sử dụng, ngừng sử dụng, chuyển địa điểm, thay đổi cấu trúc, tính chất của địa điểm; Tên địa điểm; Thông tin kết cấu của địa điểm (nếu có); Thông tin địa không gian ba chiều của địa điểm (nếu có); Cơ quan chủ quản dữ liệu địa điểm (bao gồm tên cơ quan, số định danh tổ chức); Dấu hiệu nhận biết của địa điểm (nếu có); Cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm (nếu có); Thông tin địa chỉ các thành phần thuộc địa điểm: mã địa chỉ là chuỗi ký tự do hệ thống định danh địa điểm sinh ngẫu nhiên, thông tin mô tả địa chỉ; Các thông tin khác của đối tượng định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nghị định số 326/2026/NĐ-CP #Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm #Chuyển đổi số #NQ 57-bt TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Chuyển đổi Số Quốc gia

Đột phá công nghệ, đổi mới sáng tạo

NGHỊ QUYẾT 57 VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHCN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng Việt Nam, Campuchia trong hoạt động phối hợp, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, dân sinh và giao lưu nhân dân. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Từ đường biên đến hành lang phát triển

Giá trị hợp tác giữa hai tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và địa phương của Campuchia và Lào không chỉ được đo bằng số cuộc gặp, mà bằng khả năng mở đường cho từng nhu cầu từ cơ sở đi đến đúng nơi giải quyết.

Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Quảng Trị: Tết Độc lập trên vùng "đất lửa"

Giữa những ngày Mùa Thu lịch sử, Tết Độc lập ở Quảng Trị là dịp để mỗi người trở về với ký ức, thắp nén tâm nhang tri ân những người đã ngã xuống, trân trọng giá trị hòa bình và khát vọng vươn lên.

Băng rôn, khẩu hiệu nổi bật trên đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ trong không khí chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường ở Phú Thọ

Tại tỉnh Phú Thọ, hằng năm, người dân trong xóm tổ chức ăn Tết Độc lập để nhớ về ngày Quốc khánh, đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho người dân, nhất là thanh thiếu niên.