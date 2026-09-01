Đắk Lắk: Khơi dậy niềm tự hào, hướng về Ngày hội non sông

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, tại xã biên giới đến khu vực trung tâm, cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động thiết thực.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng trên khắp con đường, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, khơi dậy niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết và tạo khí thế phấn khởi trong cộng đồng.

Tại xã biên giới Ea Bung, những ngày này, lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng trên các tuyến đường, trước mỗi gia đình. Những tuyến đường cờ rực rỡ đang tạo nên diện mạo mới cho các khu dân cư. Riêng khu vực thôn 2, có 4 tuyến đường cờ với tổng chiều dài hơn 3 km, khoảng 300 cây cờ được Nhà nước và nhân dân cùng chung sức thực hiện.

Từ giữa tháng 8, bà con nhân dân trong thôn đã cùng hưởng ứng treo cờ trước mỗi gia đình. Ông Nguyễn Đình Lưu, tại thôn 2, xã Ea Bung cho biết, vào mỗi dịp lễ lớn, người dân đều hưởng ứng việc treo cờ, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Hầu như gia đình nào cũng treo cờ trước nhà. Với người dân, đây không chỉ là hoạt động chào mừng ngày lễ mà còn thể hiện niềm tự hào và sự đồng thuận với các phong trào của địa phương.

"Khi những lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, chúng tôi rất phấn khởi và tự hào, mong muốn quê hương tiếp tục phát triển, đời sống người dân càng được nâng lên," ông Lưu phấn khởi chia sẻ.

Du khách thưởng thức không gian văn hóa Ê đê tại Bảo tàng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Bà Phạm Thị Kim Dung, Bí thư Chi bộ thôn 2 cho biết, hưởng ứng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các ban, ngành trong thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa ngày lễ lớn; vận động bà con chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc khắp các tuyến đường trong thôn và tích cực tham gia các phong trào. Qua đó, tinh thần đoàn kết trong nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận để cùng phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Không khí hướng về ngày lễ lớn cũng được thể hiện qua các hoạt động văn hóa, thể thao. Ủy ban Nhân dân xã Ea Bung - xã biên giới có 13,1 km đường biên tiếp giáp Campuchia, với 6 thôn, gần 9.750 nhân khẩu thuộc 21 dân tộc, đã tổ chức hoạt động giao lưu thể dục thể thao với hơn 180 vận động viên đến từ 6 thôn của xã tham gia các môn kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền.

Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để nhân dân các dân tộc giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn bó, nhất là sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các thôn.

Theo bà Lang Thị Huệ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Ea Bung, các hoạt động chào mừng Quốc khánh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Qua đó, người dân có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng sự gắn bó. Đây cũng là dịp để cán bộ và nhân dân cùng tham gia các hoạt động chung, tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng.

Trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, việc tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương.

Tuyến đường cờ rực rỡ xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Tại phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), công trình đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường Trần Hưng Đạo với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng vừa khánh thành tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh.

Công trình được thực hiện từ sự chung tay, góp sức của nhân dân. Những lá cờ tung bay trên các tuyến đường không chỉ tạo cảnh quan rực rỡ mà còn gợi nhắc về lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Chị Nguyễn Gia Hân, phường Đông Hòa chia sẻ cảm giác bồi hồi, xúc động khi đứng dưới những lá cờ Tổ quốc và nhớ đến sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Theo chị, thế hệ trẻ hôm nay cần biết trân trọng những thành quả đã có và tiếp tục góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Không khí chào mừng Quốc khánh cũng được tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Nổi bật là Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa,” gồm 17 hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá thương hiệu nông sản và phát triển du lịch nông nghiệp tại Buôn Ma Thuột, Krông Pắc và các vùng trồng tiêu biểu.

Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển,” khai mạc ngày 1/9 tại Quảng trường Nghinh Phong với quy mô từ 2.000 - 3.000 vận động viên. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra tại khu vực Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa...

Các hoạt động diễn ra ở nhiều địa bàn, thu hút sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và du khách, tạo không khí sôi nổi hướng về Ngày Quốc khánh. Qua đó, những giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng và hình ảnh con người Đắk Lắk được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời tạo thêm không gian để cộng đồng cùng giao lưu, kết nối./.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 Chào mừng Quốc khánh 2/9/2026, phố phường Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tạo không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi trong ngày lễ lớn của dân tộc.

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