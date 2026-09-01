Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thông tin thêm về công dân Việt Nam mất tích

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan ngày 31/8 đã tiếp nhận thông tin liên quan đến 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Langtang, huyện Rasuwa, thuộc Bắc Trung bộ Nepal trước thời điểm xảy ra trận lũ quét hôm 26/8 vừa qua.

Trong danh sách do Văn phòng Vườn Quốc gia Langtang cung cấp và được Hiệp hội các công ty lữ hành Trekking Nepal (TAAN) đăng tải, có 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đã đăng ký tại trạm kiểm soát của Vườn quốc gia này vào ngày 24/8, thời điểm trước khi xảy ra thảm họa.

Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách nói trên chưa bảo đảm chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu.

Đại sứ quán hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận nhân thân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân.

Bên cạnh đó, danh sách này cũng không phải danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách trekking đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi khu vực Gosaikunda và Langtang/Kyanjin Valley.

Trước đó, Ủy ban Du lịch Nepal cũng đã công bố danh sách người nước ngoài mất tích trong trận lũ quét thảm khốc, trong đó có 1 công dân Việt Nam.

Hiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang khẩn trương phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal để tìm hiểu và xác minh thông tin./.

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