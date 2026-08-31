Ngôn ngữ thời trang đầy cảm xúc trong Cuộc thi "Người Đẹp Áo Dài Việt Nam – Thái Lan"

Cuộc thi "Người Đẹp Áo Dài Việt Nam – Thái Lan" lần thứ nhất vào cuối tháng 8/2026 đã khép lại. Hơn 31 thí sinh ở hai bảng thi đã cùng nhau tạo nên một bức tranh văn hóa rực rỡ, nơi tà áo dài Việt Nam và lụa Thái Lan giao thoa, kết nối hai dân tộc qua ngôn ngữ thời trang đầy cảm xúc.

Tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian

Điều khiến cuộc thi năm nay trở nên đặc biệt và giàu giá trị nhân văn chính là sự phá vỡ mọi giới hạn về tuổi tác. Trên sân khấu lộng lẫy, những cô gái trẻ 19 tuổi đầy nhiệt huyết sải bước bên cạnh những người phụ nữ U60, U70, thậm chí U80. Khoảnh khắc bà Pomprara Wianwiwat, 72 tuổi, đăng quang Hoa hậu Bảng B cùng bà Nguyễn Thị Gái, 76 tuổi, giành danh hiệu Á hậu 3 đã khiến khán giả không khỏi xúc động. Những bước đi vững chãi, nụ cười tự tin và ánh mắt kiêu hãnh của họ đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Thanh xuân là trạng thái của tâm hồn, và tình yêu dành cho di sản văn hóa có sức sống bất diệt cùng năm tháng.

Ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan và Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban Giám khảo trao giải cho bà Pomprara Wianwiwat (72 tuổi) Hoa hậu trang phục truyền thống Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà thiết kế Kenny Thái và sứ mệnh lan tỏa áo dài

Chia sẻ về cảm xúc khi tham dự sự kiện với tư cách thành viên Ban Giám khảo, Nhà thiết kế Kenny Thái - một trong những người gắn bó sâu sắc với tà áo dài truyền thống - chia sẻ: "Đây không chỉ là một chương trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài, mà còn là dịp để văn hóa, thời trang và vẻ đẹp Việt Nam được lan tỏa, kết nối với bạn bè quốc tế. Với một người làm áo dài, được hiện diện trong một chương trình mang ý nghĩa văn hóa và ngoại giao như thế này là một niềm tự hào rất đặc biệt". Ông nhấn mạnh: "Áo dài không chỉ là một trang phục. Đó là ký ức, là văn hóa và là khí chất Việt Nam được gìn giữ qua từng thế hệ".

Nhà thiết kế Kenny Thái - Ban Giám khảo Cuộc thi Người đẹp Áo dài Việt Nam - Thái Lan 2026, một trong những người gắn bó sâu sắc với tà áo dài truyền thống Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đồng hành cùng Kenny Thái trong vai trò giám khảo và cũng là Nhà tài trợ áo dài cho cuộc thi, Nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình tà áo dài Việt Nam, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè và đối tác quốc tế.

Ban Tổ chức tâm huyết và những nhà tài trợ đồng hành

Đứng sau thành công của sự kiện là sự tâm huyết của Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan - đơn vị chủ trì tổ chức. Bà Nguyễn Quỳnh Trang, Chủ tịch Chi hội, đã xúc động chia sẻ: "Cuộc thi này rất ý nghĩa vì truyền đạt được nét đẹp phụ nữ Việt Nam trên tà áo dài, lan tỏa ra khắp thế giới, đồng thời kết nối được các thí sinh hai nước Việt Nam và Thái Lan biểu diễn trên sân khấu là điều rất tự hào và vinh dự".

Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Chủ tịch Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan - đơn vị chủ trì tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện còn nhận được sự đồng hành quý báu từ các đơn vị tài trợ, trong đó có sự góp mặt của các nhà thiết kế áo dài uy tín, doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng, BKT group, Thaitravel House và BKT Bangkok Tourist.

Ban Giám khảo cuộc thi quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thời trang và văn hóa, bao gồm bà Nguyễn Thị Hoàng Anh (Trưởng Ban Giám khảo), bà Hoàng Thị Hoa, bà Đinh Thị Kim Loan, CEO Đường Thu Hương, Nhà thiết kế Kenny Thái, Nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang, Nhà thiết kế Trần Phương Hoa, cùng các thành viên khác.

Dấu ấn ngoại giao văn hóa

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan. Udon Thani, vùng đất Đông Bắc Thái Lan, từ lâu đã mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng người Việt, là nơi ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1928-1929.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen - nhấn mạnh: "Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc hết sức có ý nghĩa để chúng ta tiếp tục hướng tới tương lai, hợp tác ngày càng tươi sáng và tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan". Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, ông Nattapong Khamwongpin, cũng khẳng định sự kiện là dịp quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó lâu đời về lịch sử và văn hóa giữa hai nước.

Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban Giám khảo trao vương miện Hoa hậu cho cô Hathaipart Saengsawang (19 tuổi) - Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi "Người Đẹp Áo Dài Việt Nam – Thái Lan" lần thứ nhất đã khẳng định vị thế của áo dài như một "đại sứ văn hóa". Từ năm 2026, sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động thường niên, là cầu nối gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, việc gìn giữ và lan tỏa hồn cốt dân tộc qua tà áo dài đã trở thành sứ mệnh cao cả của mỗi người con đất Việt./.