Kết nối phụ nữ Việt Nam, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tại Đức

Ngày 30/8, tại thành phố Hamburg, Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức chính thức ra mắt, tạo thêm không gian để phụ nữ Việt Nam gặp gỡ, chia sẻ và đồng hành.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với phụ nữ Việt Nam tại khu vực Tây Đức, nơi trước đây chưa có hội phụ nữ chính thức, qua đó góp phần gắn kết chị em và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, lễ ra mắt có sự tham dự của bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức; bà Đinh Thị Nhẫn, Chủ tịch Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức; đại diện các hội phụ nữ tại nhiều địa phương, các nhà tài trợ, cùng đông đảo hội viên và khách mời tại Hamburg và các vùng lân cận.



Chúc mừng sự ra đời của câu lạc bộ, bà Trịnh Thị Mùi cho biết đây là một trong 7 hội nhóm/câu lạc bộ được thành lập trên cơ sở Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với phụ nữ Việt Nam tại khu vực Tây Đức, bởi nơi đây chưa có tổ chức phụ nữ chính thức để tập hợp chị em. Do đó, việc thành lập câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam tại khu vực Tây Đức kết nối với nhau, đồng thời mở ra khả năng hình thành thêm các tổ, nhóm và câu lạc bộ phụ nữ tại các địa phương trong khu vực này.

Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức đánh giá các hoạt động, phong trào của phụ nữ Việt Nam tại Đức đang ngày càng phát triển, với sự tham gia của nhiều chị em có tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng.

Bà mong muốn Ban Chấp hành và các thành viên Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Nhẫn cảm ơn Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức Trịnh Thị Mùi, các đại biểu, nhà tài trợ và những người đã đồng hành, đóng góp công sức, vật chất để câu lạc bộ được thành lập.

Bà cho biết câu lạc bộ hướng tới xây dựng một mái nhà chung để phụ nữ Việt Nam tại Đức có thêm nơi gặp gỡ, chia sẻ và cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Bà Đinh Thị Nhẫn bày tỏ mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của các hội, đoàn thể và cộng đồng người Việt Nam tại Đức trong thời gian tới.



Tại lễ ra mắt, đại diện câu lạc bộ công bố điều lệ và phương hướng hoạt động, đồng thời giới thiệu Ban Chấp hành Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức.



Hoạt động văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc do các thành viên câu lạc bộ chuẩn bị và luyện tập trong nhiều ngày đã tạo không khí vui tươi, gắn kết cho buổi lễ.

Trong đó, phần trình diễn áo dài của gần 40 chị em để lại ấn tượng sâu sắc đối với đông đảo khách mời. Những tà áo dài nhiều màu sắc cùng dáng đi uyển chuyển, dịu dàng tôn lên vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Các tiết mục nhảy tango, ca múa nhạc hiện đại kết hợp truyền thống được các thành viên thể hiện với sự tự tin, chuyên nghiệp và chuẩn bị công phu. Đặc biệt, câu lạc bộ giới thiệu ca khúc “Tình ca phụ nữ Việt trời Âu” do một thành viên của câu lạc bộ sáng tác.



Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức là một trong 7 hội, câu lạc bộ trực thuộc Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức. Liên hiệp hội được thành lập ngày 1/10/2023, được công nhận tư cách pháp nhân và hiện có mạng lưới hội viên tại 16 bang của Đức.

Trong giai đoạn 2023-2025, liên hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng người Việt tại Đức, các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động đối ngoại, giao lưu quốc tế.

Liên hiệp hội đã vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; triển khai chương trình “Bánh chưng xanh” dịp Tết 2024, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Nam Định; quyên góp hỗ trợ các gia đình chính sách. Đặc biệt, Liên hiệp hội duy trì chương trình hỗ trợ 54 trẻ mồ côi tại nhiều địa phương trong nước, với mức đóng góp 1 triệu đồng/cháu/tháng.



Sự ra đời của Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức góp phần mở rộng mạng lưới hoạt động của Liên hiệp hội, tạo thêm một địa chỉ kết nối phụ nữ Việt Nam tại khu vực Tây Đức.

Từ những cuộc gặp gỡ, giao lưu và hoạt động cộng đồng, các thành viên có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và cùng hướng về quê hương./.

Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức ​ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ người Việt tại Đức đối với cộng đồng và quê hương.

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