Lễ Vu Lan tại chùa Phúc Lâm: Gìn giữ đạo lý tri ân, kết nối người Việt tại Đức, Séc và Hungary

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 1.000 Phật tử và bà con kiều bào Việt Nam tại Đức, Séc và Hungary đã tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 và Lễ khánh thành và kỷ niệm 10 năm xây dựng chùa Phúc Lâm tại Potsdam-Mittelmark, bang Brandenburg.

Đại lễ được tổ chức vào ngày 30/8 có sự quang lâm của đông đảo chư tôn đức Tăng ở nhiều nơi khắp nước Đức và từ Việt Nam, cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và chính quyền địa phương.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An - tham dự và có bài pháp thoại tại Đại lễ.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, người cũng là Viện chủ Tổ đình Yên Phú (Hà Nội), Tổ đình Đồng Đắc (Ninh Bình) và chùa Đồng Tâm (thành phố Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức), nhấn mạnh Vu Lan trước hết là mùa tri ân, báo ân hai đấng sinh thành, dù cha mẹ còn hiện tiền hay đã quá vãng.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN tại Đức)

Theo Hòa thượng, tinh thần hiếu đạo trong Phật giáo có sự tương đồng sâu sắc với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Vu Lan không chỉ nhắc mỗi người nhớ về công ơn cha mẹ, mà còn là dịp thực hành lòng biết ơn đối với những người đã có ân nghĩa trong cuộc đời.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết trong giáo lý Phật giáo, Đức Phật đề cao Tứ đại trọng ân, gồm ơn quốc gia - đất nước, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và ơn cộng đồng-xã hội. Báo ân vì thế không chỉ là tình cảm đối với gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người với quê hương, đất nước và cộng đồng.

Thông điệp này càng có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nơi việc duy trì các giá trị truyền thống góp phần gắn kết cộng đồng và truyền lại bản sắc văn hóa cho các thế hệ trẻ.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc đánh giá cao sự tạo điều kiện của chính quyền sở tại, nỗ lực của Thượng tọa Thích Thông Đạt (trụ trì chùa Phúc Lâm) và phát tâm công đức của đông đảo đạo hữu, Phật tử trong 10 năm xây dựng chùa Phúc Lâm.

Hoà thượng nhấn mạnh ngôi chùa là không gian kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, nơi gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt và giữa người Việt với người dân sở tại.

Các em nhỏ tham gia Đại lễ. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN tại Đức)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh Vu Lan nhắc nhở mỗi người về đạo lý tri ân cội nguồn, kính trọng cha mẹ, sống nhân ái và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Đại sứ cho rằng trong quá trình hội nhập tại quê hương thứ hai, những giá trị này càng trở nên quan trọng, giúp cộng đồng người Việt duy trì bản sắc, tình đồng bào và sự gắn kết với quê hương, đất nước.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao những đóng góp của chùa Phúc Lâm và cộng đồng Phật tử trong việc xây dựng một không gian sinh hoạt tâm linh, văn hóa cho bà con người Việt.

Đại sứ mong muốn chùa tiếp tục là nơi kết nối cộng đồng, vun đắp tình hữu nghị với người dân Đức sở tại và góp phần gìn giữ “hồn Việt trong lòng nước Đức.”

Tham dự lễ khánh thành, ông Reth Kalsow - Thị trưởng hạt Groß Kreutz (Havel) là nơi chùa Phúc Lâm toạ lạc - chúc mừng chùa Phúc Lâm và đánh giá cao những nỗ lực của Thượng tọa Thích Thông Đạt cùng cộng đồng Phật tử trong 10 năm qua.

Theo ông Reth Kalsow, chùa Phúc Lâm đã góp phần đưa văn hóa Phật giáo Việt Nam đến với cộng đồng người Việt tại Đức và giúp người dân Đức có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đức, Thượng toạ Thích Thông Đạt - trụ trì chùa Phúc Lâm - chia sẻ: “10 năm là dấu ấn xây dựng ngôi nhà cũ, một nền đất hoang thành một mái chùa, một mái ấm tâm linh cho bà con ta gửi gắm niềm tin vào Phật pháp. Ngôi chùa cũng là cái nôi giữ gìn văn hoá truyền thống của người con Việt xa xứ. 10 năm đó cũng là một vận trình của ý chí, của nghị lực và sự nhất tâm của mọi người."

Tiến sỹ Hoá-Dược Phạm Trường Sơn vượt chặng đường xa xôi từ Hungary sang tham dự buổi lễ. Anh bày tỏ tự hào khi cộng đồng người Việt có thêm một nơi để gặp gỡ, sinh hoạt tâm linh và cùng học hỏi, lưu giữ văn hoá Việt Nam.

Tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Phúc Lâm, bà con Phật tử Việt Nam và bạn bè Đức đã có dịp chứng kiến và thực hành lễ dâng hương, nghi lễ dâng hoa lên chư Tăng, thưởng thức các ca khúc đạo pháp và các món ăn chay đặc sắc Việt Nam./.