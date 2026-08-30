Lật tàu chở gần 300 người ngoài khơi Cộng hòa Cyprus

Một tàu chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kyrenia, miền Bắc Cộng hòa Cyprus vào chiều 30/8 theo giờ địa phương.

Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 279 hành khách trên tàu khi gặp nạn.

Trang tin Kıbrıs Postası (tên tiếng Anh là Cyprus Post) cho biết, tàu mang tên Express, do Công ty Filo Jet vận hành.

Tàu gặp nạn cách cảng Kyrenia khoảng 4,8 km, khi đang trên hành trình tới cảng Tasucu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức địa phương cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng. Có khoảng 100 hành khách đã được đưa vào bờ.

Một số hành khách được cho là bị thương, song chưa có thông tin chính xác về số người bị thương và mức độ thương tích.

Hình ảnh được truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát cho thấy con tàu bị lật úp trên mặt nước.

Theo giới chức địa phương, nước đã tràn vào tàu. Nhiều tàu khác đã tới khu vực hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ./.

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