Bỉ bác sáng kiến mới về sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa

Bỉ không có ý định chấp thuận việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine, bất chấp sáng kiến mới của một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhằm đưa vấn đề này trở lại chương trình nghị sự.



Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken ngày 30/8 tuyên bố việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng là vấn đề “không thể thương lượng”, đồng thời khẳng định “cánh cửa đã đóng.”

Ông cũng cảnh báo các nước Baltic không nên liên tục đưa vấn đề này trở lại bàn thảo luận của EU.

Động thái trên của Bỉ được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tuần này, Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan và Tây Ban Nha đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) xem xét lại các phương án sử dụng khoảng 200 tỷ euro (231,6 tỷ USD) tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.

EC xác nhận đã nhận được đề nghị và sẽ phản hồi sau. Lập trường của Bộ trưởng Francken cứng rắn hơn so với tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevost, người cho rằng EU có thể thảo luận về việc sử dụng các tài sản này nếu các rủi ro pháp lý và trách nhiệm liên quan được phân bổ công bằng giữa các nước thành viên. Vấn đề này dự kiến sẽ được các ngoại trưởng EU thảo luận tại cuộc họp ở Ireland vào tuần tới.



Trước đó, trong tháng 12/2025, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cũng đã phản đối khoản vay trị giá 210 tỷ euro dành cho Ukraine, do Đức và EC thúc đẩy, với lý do những rủi ro pháp lý và tài chính đối với Bỉ là không thể chấp nhận.



Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro tài sản dự trữ ngoại hối của Nga, với phần lớn nằm tại châu Âu.

Trong đó, khối tài sản lớn nhất được lưu giữ tại tập đoàn tài chính Euroclear của Bỉ.



Moskva nhiều lần khẳng định việc phong tỏa tài sản của Nga là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực tịch thu hoặc sử dụng các tài sản này mà không có sự đồng ý của Nga sẽ dẫn tới các biện pháp đáp trả.

Nga cũng tuyên bố sẽ bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mình bằng các biện pháp pháp lý./.

Tòa án Nga yêu cầu công ty Bỉ bồi thường 215 tỷ euro vì đóng băng tài sản của Moskva Ngân hàng trung ương Nga ước tính các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước của Nga kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.