Thúc đẩy hợp tác chiến lược nông nghiệp và môi trường Việt Nam-Vương quốc Anh

Trong hợp tác quốc tế, sự bổ trợ về thế mạnh giữa các bên là nền tảng cho những quan hệ đối tác bền vững và thực chất. Trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Anh, chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 27-29/8/2026 của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng dẫn đầu đã đạt nhiều kết quả, tạo khuôn khổ hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong buổi làm việc với bà Angela Eagle, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn Vương quốc Anh (DEFRA), Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Chính phủ Anh dành cho Việt Nam trong ứng phó thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hai Bộ trưởng nhận định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh còn rất lớn nhờ tính bổ trợ cao giữa hai bên. Vương quốc Anh có thế mạnh về khoa học-công nghệ, quản trị và các tiêu chuẩn xanh, trong khi Việt Nam là trung tâm sản xuất nông nghiệp nhiệt đới quy mô và là cầu nối quan trọng trong khu vực ASEAN.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện, dài hạn giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Trong khuôn khổ đó, hai bên thống nhất tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tích cực phối hợp tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi để nông sản hai nước mở rộng thị trường.

Với kinh tế biển và thủy sản, hai bên tiếp tục triển khai các dự án bảo tồn đa dạng sinh học biển, phát triển thủy sản bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven bờ.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng có buổi trao đổi chuyên môn với bà Rachel Kyte, Đặc phái viên của Chính phủ Anh về khí hậu, tập trung làm sâu sắc hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam bày tỏ mong muốn cùng Anh chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang các chương trình hợp tác có quy mô lớn, dài hạn và tạo tác động rõ rệt, đặc biệt trong thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu, tài chính khí hậu, giảm phát thải trong nông nghiệp, bảo vệ và phục hồi rừng, kinh tế biển và các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Trước những thách thức ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam khẳng định ưu tiên chuyển mạnh từ cam kết sang thực thi thực chất, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Hướng tới Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam thống nhất tăng cường phối hợp với Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn Vương quốc Anh cũng như cơ quan của Chính phủ Anh về khí hậu trong một số lĩnh vực trọng tâm.

Việt Nam đang tập trung hoàn thiện dự thảo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) để gửi Ban thư ký UNFCCC trước thềm COP31, đồng thời dự kiến công bố sáng kiến "Đối tác về chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm và lâm nghiệp thông minh với khí hậu và có trách nhiệm" (P-CRAFT) và đề nghị phía Anh ủng hộ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng làm việc với Vụ Lâm nghiệp Quốc tế, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh hợp tác liên chính phủ, chuyến công tác còn thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đã làm việc với Giáo sư Susanna J. Dunachie, đồng Giám đốc Chương trình Y tế Toàn cầu (Oxford Global Health) thuộc Đại học Oxford.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Bộ trưởng đề xuất đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu trong chọn tạo giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, viễn thám và công nghệ cảm biến trong quản lý tài nguyên nước, rừng, biển, dự báo thời tiết và thiên tai; đồng thời tăng cường đào tạo, trao đổi chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đề xuất này phù hợp với chủ trương được đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và được Chính phủ cụ thể hóa thành Chương trình hành động tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9/1/2025.

Kết quả cụ thể của buổi làm việc là lễ ký kết MOU giữa Vụ Hợp tác Quốc tế và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Đại học Oxford.

Đây là khuôn khổ hợp tác dài hạn về nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và chia sẻ tri thức, đặc biệt trong quản lý, quy hoạch tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Nhìn lại chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường, định hướng hợp tác giữa hai nước được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ, thương mại nông sản đến môi trường, bảo tồn thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Những bản ghi nhớ được ký kết tại Vương quốc Anh tạo khuôn khổ để hai bên triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững, với kỳ vọng những kết quả thực chất sẽ được thể hiện tại COP31 và xa hơn./.

Hợp tác giáo dục Việt Nam-Anh: Từ thị trường đến đối tác Các trường của Anh nay tiếp cận Việt Nam có sự bảo trợ của chính phủ, với những Đại sứ đóng vai trò đầu mối thúc đẩy hợp tác, thay vì để mỗi trường đơn lẻ tự tìm đường.

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