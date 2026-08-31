Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài của Người ở thành phố Montreuil, ngoại ô Paris.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh buổi lễ năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026).

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhắc lại rằng Pháp là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Tại đây, Người đã sống, lao động, học tập và hoạt động chính trị, từng bước tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Pháp thành kính tưởng nhớ Người, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Pháp nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm và kỷ cương; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil, Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Bảo tàng Lịch sử Sống vì những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và những đóng góp quý báu trong việc gìn giữ, bảo tồn những dấu tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh sự quan tâm và hỗ trợ quý báu đó là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, góp phần vun đắp và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Singapore Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu Việt Nam nguyện phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thực hiện ước vọng của Người, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp.